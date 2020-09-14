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Сергей Шнуров отказался участвовать в парламентских выборах 2021 года

13:25 14.09.2020
Сергей Шнуров отказался участвовать в парламентских выборах 2021 года
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг предположение лидера «Партии роста» Бориса Титова о желании музыканта баллотироваться на парламентских выборах 2021 года.

Несмотря на то, что певец является с июля сопредседателем этой партии, он не видит смысла идти на выборы в Государтвененую думу, сообщает ТАСС. По словам Шнурова, там «ничего не дают». Он подчеркнул, что его отец состоял в компартии СССР, но никуда избираться при этом не пытался. 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Политические партии в России
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