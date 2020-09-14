Сергей Шнуров отказался участвовать в парламентских выборах 2021 года

13:25

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг предположение лидера «Партии роста» Бориса Титова о желании музыканта баллотироваться на парламентских выборах 2021 года.

Несмотря на то, что певец является с июля сопредседателем этой партии, он не видит смысла идти на выборы в Государтвененую думу, сообщает ТАСС. По словам Шнурова, там «ничего не дают». Он подчеркнул, что его отец состоял в компартии СССР, но никуда избираться при этом не пытался.