Чача Иванов пожелал Михаилу Ефремову поднять театр в тюрьме

После возрождения группы «НАИВ» персональная группа ее вокалиста Александра «Чачи» Иванова «Радио Чача» стала выступать максимум раз в год

Каждое ее появление на публике само по себе воспринимается как праздник. Но 10 сентября в клубе Crystal Hall Чача не стал мелочиться и прибавил к этому еще пару весомых поводов — собственный день рождения и 35-летие выпуска своего класса московской школы №58.

В связи с этим Иванов позвал на концерт однокашников. Дружеские встречи затянулись, концерт стартовал почти на час позже назначенного времени. Но Чача заранее извинился перед зрителями за задержку и предупредил, что если они встретят сегодня в клубе немолодых людей, то это явно его одноклассники, к которым необходимо проявить внимание и вежливость.

Правда, сам Чача в своем сете, как обычно, балансировал между безупречными манерами и провокационностью, начав выступление с песни «Я — враг системы (А вы все козлы)». «Песню Орка перед боем» он посвятил евразийскому единству, равно, как и исполненную под занавес народную «Ой, мороз, мороз». А «Плакаты» стала еще злободневнее — за счет участия автора этой песни Нойза МС, прочитавшего на коде фристайл «Леха мечтал стать космонавтом».

Многие песни «Радио Чачи» посвящены «возрастной» тематике и рецепту вечной молодости. Глядя на специальных гостей, можно было подумать, что Чача все-таки изобрел заветный эликсир, потому что многие его соратники представляли уже следующее поколение панков. Дима Сокол из группы «Йорш» вообще подкорректировал под себя текст песни «2030»: «В 2049-м году мне будет 62». Артем Шаров из «Гудтаймс» исполнил «Постоянно дуют» так, будто и не было этих 17-ти лет, прошедших с момента написания этой песни.

Один из любимых исполнителей Чачи Сергей «Чупэ» Метель из группы «Смех», изобретшей «калифорнИстринский панк», выступил настолько зажигательно, что события песни «Влюбленный металлист» буквально материализовались на глазах зрителей. Модифицированная строчка «за стеною СМЕХ играет» намекала на то, что во время выступлений Чачи Чупэ и впрямь оказывается где-то рядом. Прическа Сергея идеально гармонировала с описанием соперника «влюбленного металлиста», оснащенного «ирокезом на башке». Ну а на строчке «я хочу, чтобы ты мне сейчас отдалась» какая-то отважная девушка сиганула со сцены в зал прямо в чьи-то заботливые руки.

Не мог Александр Иванов пройти мимо тезоименного своему проекту радио. Про «Вон из дома» он заметил, что кто-то из зала мог ее слышать в эфире. Перед «Punx not dead – ура!» он произнес пламенный монолог, суть которому сводилась к тому, что радио, о котором речь идет в этой песне, более не не имеет такого влияния на умы человечества, как раньше, но общая логика текста актуальна и по сей день.

Поскольку Чача исполнял две песни из сукачевского спектакля «Анархия» «Курс на забвение» и «Люди из пластика», он закономерно порассуждал об участи исполнителя главной роли этой постановки Михаила Ефремова. По словам Иванова, ездить пьяным за рулем — это распространенная практика, актер виноват, но ему стоит посочувствовать и пожелать ему поскорее пройти все испытания. Впрочем, Чача допустил, что Ефремову удастся «поднять» театр в тюрьме. Эти слова оказались пророческими, ибо спустя несколько дней выяснилось, что актер сидит в уникальном СИЗО, где есть театральная сцена.