Onslaught «Generation Antichrist»

Исполнитель: Onslaught, Название: «Generation Antichrist», Стиль: трэш-метал, Год: 2020

Есть мнение, что описанное в Библии низвержение Антихриста на Землю произошло на территории современной Великобритании. Во всяком случае, его очень реалистично описал британец Джон Мильтон в «Потерянном рае». А это может значить только одно: как минимум, поэт опирался на достоверные свидетельства предков-очевидцев.

Лидеру старейшей британской трэшевой группы Onslaught Нику Рокетту тоже есть, за что точить зуб на свою родную страну. Брекзит, нерешительность правительства в эпоху пандемии, экономические настроения — все это наслаивалось, как снежный ком, пока не взорвалось в новом альбоме команды. К чести Рокетта, он внес и свой ощутимый вклад в борьбу с всеобщей истерией по поводу COVID-19, принципиально не согласившись откладывать релиз и выпустив диск ещё в условиях ограничений.

Неудивительно, что доминирующей эмоцией альбома является неприкрытая здоровая злость по поводу происходящего. Пленных здесь не берут и передышек не дают. Немного воздуха есть разве что в первой композиции «Rise to Power», выполняющей роль интро и содержащий звуки блуждания по радиоэфирам. Следом закипает наш разум просвещенный, звучит кодовое слово «революция» - и музыканты взбудораживаются настолько, что потом свыше получаса уже не успокаиваются ни на секунду.

«Generation Antichrist» похож на репортаж из гущи сражений на баррикадах. Вырванные с корнем трубы стучат, раскраивая головы соперников, новый вокалист Дэйв Гарнетт рычит, как вождь, ведущий за собой массы в последний решающий бой, гитарные соло неумолимо точны, как метко брошенные в горло ножи.

Азарт, безусловно, присутствует. Но все же чаще альбом не столько потакает низменным инстинктам, сколько заставляет задуматься, куда мы идем. Недаром перекормленный в детстве религиозными традициями Рокетт заявляет в альбоме об охваченном антихристианскими настроениями нынешнем поколении с некоторым сожалением...