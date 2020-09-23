«Приключения Электроников», 26 сентября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

15:17

Не раз подтвердив репутацию одного из интереснейших проектов российской панк-сцены (или, цитируя музыкантов, "самого доброго металлического ансамбля на Земле"), московская супергруппа "Приключения Электроников" возвращается в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Будет показано большое шоу в честь 20-летия своего дебютного альбома «Прекрасное далёко».

Последний же альбом группы, чей репертуар традиционно составляют шлягеры советской эстрады, вышел в 2014 году. Однако ожидание очередной пластинки исправно и с блеском скрашивают концерты: в составе "Электроников" числятся лучшие панк-музыканты столицы - действующие участники групп "4ервонарутта", "Плед", "ФИГИ" и "Тараканы!"