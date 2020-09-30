Mike LePond's Silent Assassins «Whore of Babylon»

Исполнитель: Mike LePond's Silent Assassins, Название: «Whore of Babylon», Стиль: хэви-пауэр метал, Год: 2020

Игра бас-гитариста Майка Лепона в американской прог-металлической команде Symphony X, казалось бы, обязывает его хранить репутацию сторонника хитросплетенных музыкальных решений. Но в персональном проекте Silent Assassins он волен делать все, что ему заблагорассудится. Поэтому третий альбом SA «Whore of Babylon» в определенном смысле взрывает ожидания — и это очень приятное ощущение!

Первые песни диска выдает в Лепоне тягу к сыроватому хэви с высокими и раздольными вокальными партиями в духе Ронни Джеймса Дио. Открывашка «Dracul Son», по сути, является оттягом именно в таком духе. Следующие две песни тоже вполне традиционны и предсказуемы.

Неожиданности начинаются с четвертого трека «Night of The Long Knives». Здесь главенствует крайне навороченный кельтский фолк с аутентично звучащими струнными инструментами. Еще чуднее следующая песня «Champion», представляющая собой крайне благостную балладу с чувственным женским вокалом Сары Титс.

В «Iron Born» Лебон сотоварищи возвращаются было к прямолинейному хэви-пауэр рубилову, но уже с следующем треке «Lady Bathory» - о серийной венгерской кровопийце — творят настоящее волшебство, провоцируя в слушателе невероятный восторг.

Последний на альбоме стандартный продукт конвейерного металлургического производства «Power of Steel» сменяется мифологической песней о Вавилоне и эпической — об Аваллоне. Каждый может выбирать на этой образовавшейся развилке направление по себе, но оба маршрута будут одинаково увлекательными.