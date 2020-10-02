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Певицу Юлию Чичерину обстреляли азербайджанцы в Нагорном Карабахе

15:27 2.10.2020
Певицу Юлию Чичерину обстреляли азербайджанцы в Нагорном Карабахе
Фото из соцсетей Юлии Чичериной

Исполнительница песен «Пожалуйста» и «Моя Спарта» оказалась под обстрелом в Нагорном Карабахе.

Певица оказалась в эпицентре обстрела азербайджанских беспилотников. Как заверил ее муж Сухраб Раджабов, находившийся с ней, ранений нет. Чуть позже артистка рассказала в соцсетях, что она выжила благодаря iдомашнему животному. Во время обстрела певица решила спрятаться под торговый навес, заметив, что там уже сидит кошка. В итоге бомбардировку удалось благополучно переждать.

В Карабахе Чичерина находится с гуманитарной миссией. В сети размещены ее фото в армянской военной форме.  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 21:37
Гость: IgS

Юль, ты лучшая. Держись. Дерись.
02.10.2020, 20:28
Гость: спокойный

а что эта баба делала на фронте в чужой стране или с песнями из ссср она не знакома про парня который поехал в гренаду воевать что б землю в гренаде крестьянам отдать чем все это кончилось мертвое тело наземь сползло впервые товарищ оставил седло и все забыли о нем новые песни придумала жизнь не надо о песне приятель тужить да песня эта называется за деньги готов на все ну и зачем тогда все эти гренады русские миры карабахи кто от этого выигрывает угадайте с одного раза
02.10.2020, 20:23
Гость: Психиатр

Кофе сидит...:)муж Сухраб - вообще узбек какой-то.Что она в Армении-то забыла ?Или,судя по всему - просто очень любит войнушку в любом виде.Адреналинчика любит ?Не женское какое-то поведение.
02.10.2020, 19:46
Гость: Стас

Жаль,что не попали...
02.10.2020, 19:37
Гость: www

Ты реально все понял?
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