Певицу Юлию Чичерину обстреляли азербайджанцы в Нагорном Карабахе

15:27

Исполнительница песен «Пожалуйста» и «Моя Спарта» оказалась под обстрелом в Нагорном Карабахе.

Певица оказалась в эпицентре обстрела азербайджанских беспилотников. Как заверил ее муж Сухраб Раджабов, находившийся с ней, ранений нет. Чуть позже артистка рассказала в соцсетях, что она выжила благодаря iдомашнему животному. Во время обстрела певица решила спрятаться под торговый навес, заметив, что там уже сидит кошка. В итоге бомбардировку удалось благополучно переждать.

В Карабахе Чичерина находится с гуманитарной миссией. В сети размещены ее фото в армянской военной форме.