Песня российской группы Little Big попала в сиквел фильма о Борате

13:00

Песня в исполнении участников «Евровидения 2021» от России Little Big прозвучит в трейлере продолжения культовой комедии Саши Барона Коэна «Борат».

Трек представляет собой перепевку «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» C+C Music Factory. Премьера фильма назначена на 23 октября Amazon Prime аккурат перед президентскими фильмами США.

Сиквел получил громоздкое название «Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан». По сюжету, Борат стал известным человеком и, чтобы беспрепятственно брать интервью у людей, идет на разные уловки.