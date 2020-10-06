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Песня российской группы Little Big попала в сиквел фильма о Борате

13:00 6.10.2020
Песня российской группы Little Big попала в сиквел фильма о Борате
Little Big. Фото из соцсетей

Песня в исполнении участников «Евровидения 2021» от России Little Big прозвучит в трейлере продолжения культовой комедии Саши Барона Коэна «Борат».

Трек представляет собой перепевку «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» C+C Music Factory. Премьера фильма назначена на 23 октября  Amazon Prime аккурат перед президентскими фильмами США.

Сиквел получил громоздкое название «Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан». По сюжету, Борат стал известным человеком и, чтобы беспрепятственно брать интервью у людей, идет на разные уловки.  

Темы: Кино в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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