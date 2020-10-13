Китайцы объявили бойкот группе BTS из-за высказываний о Корейской войне

BTS бойкот китайцы

Китайцы остались недовольными высказываниями популярной южнокорейской группы BTS о Корейской войне 1950-1953 годов.

На одном из американских выступлений участники кей-поп коллектива заявили, что они никогда не забудут боль, которую дала эта бойня, а также невыносимые потери как женщин, так и мужчин, сообщает BBC. Китайская аудитория ревностно отнеслась к этому высказыванию и бойкотировала группу, удалив из сети даже рекламные ролики мировых брендов с участием музыкантов. Участились и призывы не давать бойз-бэнду зарабатывать в Китае.

Китай воевал в Корейской войне на стороне КНДР и расценил демарш BTS как попытку подлизаться к американской публике.

Напоvним, что по данным сервиса Spotify BTS недавно заняли в России первое место по прослушиваниям.  

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