Певица Юлия Чичерина стала обладательницей паспорта ДНР
Вокалистка группы «Чичерина» Юлия Чичерина стала гражданкой ДНР, получив паспорт этого государственного образования.
Певица не раз приезжала в самопровозглашенную республику с концертами и гуманитарными визитами. Ситуации на Донбассе посвящены такие ее песни, как «Пожалуйста», «Моя Спарта» и «Рвать».
Кроме того, недавно Чичерина поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе и попала там под обстрел. Ее спасла кошка, которая подала пример, где можно спрятаться.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Придет время, когда гражданство ДНР станет еще большим атрибутом избранности, чем гражданство Швейцарии.
Дай тебе Бог, Юлия Чичерина, удачи во всем.
Там написано.
Тот, которому не хватает популярности или крошки славы.
Что хотят сказать? Кошка умнее Чечеринои?
Хорошая певица и умничка Чичерина. А кто это рядом с ней.