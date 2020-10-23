Певица Юлия Чичерина стала обладательницей паспорта ДНР

12:45 23.10.2020

Вокалистка группы «Чичерина» Юлия Чичерина стала гражданкой ДНР, получив паспорт этого государственного образования.

Певица не раз приезжала в самопровозглашенную республику с концертами и гуманитарными визитами. Ситуации на Донбассе посвящены такие ее песни, как «Пожалуйста», «Моя Спарта» и «Рвать».

Кроме того, недавно Чичерина поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе и попала там под обстрел. Ее спасла кошка, которая подала пример, где можно спрятаться.

