Дмитрий Ревякин «снегпеченег»

Исполнитель: Дмитрий Ревякин, Название: «снегпеченег», Стиль: рок, Год: 2020

Дмитрий Ревякин с завидным постоянством выпускает альбомы вне своей основной группы «Калинов Мост», у которой тоже полный порядок с пополнением дискографии. Начиная с прошлого сольника «Змееборец» он сотрудничает с матерым студийным гитаристом Александром Бадажковым. На уровне аранжировок отличие между «КМ» и персональными ревякинскими работами очевидно: в последних более плотное, лаконичное и «примодненное» звучание. Но должны ведь и какие-то принципиальные «идейные» различия?

«#снегпеченег» подбрасывает пищи для размышлений на эту тему сполна. Если «Калинов Мост», исходя из своего названия, призван объединять миры, то в новом сольнике Ревякин поет о том, что нас разобщает. Препятствия могут быть, как метафизического плана (гибельное демоническое Зазеркалье в песне «Топи зеркал»), так и вполне освящаемыми («миром владеет мошна» там же — поразительно созвучная строка с «миром правит мошна» в «Званых» «Алисы»).

Альбом «#снегпеченег» - настоящая коллекция всевозможных препятствий нашему духовному восхождению. Само название воплощает некий вселенский противовес: колкий снег в лицо так же сокрушителен, как набеги печенегов для наших предков. Народ довольствуется культурным суррогатом, увязая в дешевом поп-арте. И даже способный быть ключом в иные миры «Черный квадрат» Малевича у Ревякина «разлинован», а значит — загублен рациональным подходом.

Не обошел Ревякин своим вниманием и текущую повестку дня. «Пес» высмеивает подхалимаж перед власть имущими. В «Лыжах да салазках» певец неплохо прошелся по феминизму: мол, где это видано, чтобы рекрута красны девицы брали на прицел?

Музыкально альбом разнообразен, здесь и привычная для Ревякина фолковая распевность в «Рецепторах», и взвинченный инди-рок в «Апокрифах», и «евразийские частушки» («Пес»), и почти рэп-кор в «Анархо beat». Атмосфера тотального хаоса воссоздана достоверно. Не хватает привычного для Ревякина умиротворения. Хотя духовная вертикаль очерчена вполне определенно, до нее надо еще суметь дотянуться. Ангел смерти собирает свой урожай, но Покров Пречистой все равно бережет всех, кто под ним норовит укрыться.