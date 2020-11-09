Владимир Путин назвал секрет творческого долголетия Александры Пахмутовой

Владимир Путин назвал секрет творческого долголетия Александры Пахмутовой

Композитор Александра Пахмутова в день своего 91-летия получила поздравительную телеграмму от Владимира Путина.

Российский президент назвал Александру Пахмутову настоящим тружеником и подлинным созидателем, сообщает kremlin.ru. По мнению Путина, секрет творческого долголетия Пахмутовой заключается в ее искренней увлеченности любимым делом и уважительном отношении ко всем людям. Из человеческих качеств композитора президент выделил ее доброжелательность.

Пожелал же Путин Пахмутовой крепкого здоровья, личного благополучия и бездонного вдохновения. 
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2020, 14:38
    Гость: Скептик

    Секрет творческого долголетия Пахмутовой заключается в ее искренней увлеченности любимым делом и уважительном отношении ко всем людям.
    Судя по результатам, сам Путин такими качествами не обладает...
    Зато, по его же собственному выражению, вцепился в кресло клыками и когтями.
    Добить страну и ее народ хочет.

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