Владимир Путин назвал секрет творческого долголетия Александры Пахмутовой
Композитор Александра Пахмутова в день своего 91-летия получила поздравительную телеграмму от Владимира Путина.
Российский президент назвал Александру Пахмутову настоящим тружеником и подлинным созидателем, сообщает kremlin.ru. По мнению Путина, секрет творческого долголетия Пахмутовой заключается в ее искренней увлеченности любимым делом и уважительном отношении ко всем людям. Из человеческих качеств композитора президент выделил ее доброжелательность.
Пожелал же Путин Пахмутовой крепкого здоровья, личного благополучия и бездонного вдохновения.
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Секрет творческого долголетия Пахмутовой заключается в ее искренней увлеченности любимым делом и уважительном отношении ко всем людям.
Судя по результатам, сам Путин такими качествами не обладает...
Зато, по его же собственному выражению, вцепился в кресло клыками и когтями.
Добить страну и ее народ хочет.