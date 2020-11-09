Владимир Путин назвал секрет творческого долголетия Александры Пахмутовой

Секрет творческого долголетия Пахмутовой заключается в ее искренней увлеченности любимым делом и уважительном отношении ко всем людям.

Судя по результатам, сам Путин такими качествами не обладает...

Зато, по его же собственному выражению, вцепился в кресло клыками и когтями.

Добить страну и ее народ хочет.