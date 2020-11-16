Гришковец назвал новые ограничения из-за COVID-19 предательскими и подлыми

Актер, драматург и рок-певец Евгений Гришковец предельно жестко высказался

Актер, драматург и рок-певец Евгений Гришковец предельно жестко высказался о введенных с 13 ноября Правительством Москвы ограничениях по 25% заполняемости музыкальных и театральных залов.

Автор пьесы «Как я съел собаку» назвал эти ограничения предательскими и подлыми, приравняв их к очковтирательству. Гришковец признался, что сразу после вступления их в действие он отыграл последний спектакль в столице, поскольку в таких условиях работать не представляется возможным.

Возмущенный драматург обратился к министру культуры Москвы с посланием, где назвал новыми ограничениями издевательством над и без того уставшими от безработицы деятелями индустрии развлечений. Гришковец указал на то, что эти меры вынуждают культурным организациям закрыться самим, потому что своими действиями московское правительство больше не хочет себя обременять ответственностью из-за запретов на культурные мероприятия.

«Это худшее ваше решение за всё время пандемии!» - восклицает актер.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.11.2020, 21:09
    Гость: Кстати...

    Удивительную избирательность демонстрирует коронавирус: музеи из-за него закрывают, а храмы - нет.

  4. 16.11.2020, 19:46
    Гость: stalker

    На самом деле подлость состоит в том, что за весь этот год власти так и не назвали все своими именами. Ведь официально в стране никакой пандемии и эпидемии нет. Ни в одном официальном документе эти термины не упоминаютя. Никаких ограничительных мер, устанавливаемых в случае объявления эпидемии или пандемии, не вводилось. Речь идет о запретах въезда и выезда из зон поражения, тотальной дезинфекции всех общественных мест, тотального тестирования всего населения в местах выявления больных и проч.. Вспомните, что запрет на выезд из страны и въезд в нее был установлен с опозданием, когда болезнь расползлась по стране. Власти сами своим бездействием способствовали массовому заражению населения. А теперь запреты устанавливают. Поздно и не эффективно. Тем самым они перекладывают ответственность на других. Вот и цепляются ко всем и вся, выставляя дело так, словно люди сами виноваты в распространении болезни.

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