Гришковец назвал новые ограничения из-за COVID-19 предательскими и подлыми

18:51 16.11.2020

Актер, драматург и рок-певец Евгений Гришковец предельно жестко высказался о введенных с 13 ноября Правительством Москвы ограничениях по 25% заполняемости музыкальных и театральных залов.

Автор пьесы «Как я съел собаку» назвал эти ограничения предательскими и подлыми, приравняв их к очковтирательству. Гришковец признался, что сразу после вступления их в действие он отыграл последний спектакль в столице, поскольку в таких условиях работать не представляется возможным.

Возмущенный драматург обратился к министру культуры Москвы с посланием, где назвал новыми ограничениями издевательством над и без того уставшими от безработицы деятелями индустрии развлечений. Гришковец указал на то, что эти меры вынуждают культурным организациям закрыться самим, потому что своими действиями московское правительство больше не хочет себя обременять ответственностью из-за запретов на культурные мероприятия.

«Это худшее ваше решение за всё время пандемии!» - восклицает актер.