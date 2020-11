Dynazty «The Dark Delight»

Исполнитель: Dynazty, Название: «The Dark Delight», Стиль: пауэр метал, Год: 2020 Может ли группа, называемая Dynazty, исполнять что-то новаторское? Вряд ли — поскольку понятие «династия» подразумевает преемственность и традиции. В случае со шведской командой Dynazty из сокровищницы мировых достижений взяты на ковчег и патетичный пауэр, и замысловатый прог, и старый добрый хард.

Может ли группа, называемая Dynazty, исполнять что-то новаторское? Вряд ли — поскольку понятие «династия» подразумевает преемственность и традиции. В случае со шведской командой Dynazty из сокровищницы мировых достижений взяты на ковчег и патетичный пауэр, и замысловатый прог, и старый добрый хард.

В то же время, музыканты стараются держать нос по ветру, и выстраивают каркас своих песен по принципам модерн-метала, а кое-где используют почти рэперскую читку. Местами это заметно вредит собранности композиций, которые действуют не так тонизирующе, как могли бы при более строгой форме. Зато участники Dynazty стараются избегать однообразия.

В первом треке «Presence Of Mind» музыканты будто бы пристреливаются, но скроен он ладно. Кирпичик к кирпичику и рифф к риффу пригнан в следующем треке «Paradise Of The Architect». «Black» проскакивает на этой же тяге. А вот в «Paradise Of The Architect» Dynazty принимается экспериментировать, привлекая гроул вокалиста Хенрика Энглунда из родственного проекта Amaranthe и обильно сдабривая аранжировку электронным грувом.

«Hologram» - баллада, ингредиент, который вряд ли может испоритить основное блюдо. Следом «династические принцы» также не сбавляют оборотов, предлагая пару диско-зажигалок. Выставка достижений завершается, пожалуй, на девятой песне «The Man And The Elements», испытавшей на себе влияние этиники. А вот финальные три номера вышли, увы, не слишком выразительными.

Вердикт: только для своих, которые обязательно найдут в этом релизе несомненные достоинства. Внешним же он может показаться занудливым.