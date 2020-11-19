«Пилот» устроил в Москве адское веселье и пир во время чумы

Осень — традиционное время открытия концертного сезона

Но в этот неверный год все идет наперекосяк. Запланированные концерты слетают из-за всевозможных ограничений один за другим. Еще одним невеселым водоразделом между нормальной жизнью и режимом повышенной готовности стал день 13 ноября, когда в Москве вступил в силу новый коронавирусный лимит по 25% заполняемости залов.

Соблюдая эти правила, группа «Пилот» провела все же в ту же самую дату в столичном клубе «19.30 Moscow» концерт с симптоматичным названием «Майка и жизнь — все наизнанку!» Строчка из песни «Осень» как нельзя лучше передавала ощущения от преследующей всех нас неразберихи. Но те, кто пришли в этот вечер к клуб, были далеки от траурных настроений. Во всяком случае, лидер «Пилота» Илья «Черт» Кнабенгоф отметил обилие в зале светившихся радостью лиц и удовлетворенно проанонсировал «адское веселье» и «пир во время чумы».

Сам Черт поддерживал в зрителях игривое настроение, как мог, причем, далеко не только музыкально-вербальными приемами. На сцену Илья вышел в невообразимом черном тулупе, полосатых штанах, будто позаимствованных с фотосессии к сборнику «15 лет — это не срок» и в темных круглых очках имени Кота Базилио. Исполняя первый номер концерта «Рок», он экзальтированно падал на колени и демонстрировал рокерскую «козу».

Во время «Неродины», Черт принялся крестить зал, ненавязчиво отсылая к автору текста песни — православному батюшке Николаю Кокурину. При переходе к «Транзиту» певец все же добавил толику серьезности, сменив потешный наряд на более демократичные одеяния и вооружившись электрогитарой. Особую значимость приобрела и жестикуляция Ильи. Например, на строчке «пытаясь догадаться, откуда я здесь» он зажег воображаемую зажигалку, словно в напоминание о том сердечном пламени, которое поддерживает в нас Бог.

Что же касается концертного угара, то его поддержал, например, бас-гиарист Сергей Вырвич, отважно отправившийся рубиться в зал во время песни «Сердце машины», пока Андрей Казаченко разрывался между гитарой и клавишными, творя симфонический антураж в припевах. Заводному Вырвичу Черт даже хотел доверить основные вокальные партии в «Сибири», но тот не захотел брать на себя ответственность. Зрителям, которые тоже сомневались в своих навыках владения текстом этой подлинно народной песни, Кнабенгоф дал ценный совет «Не помнишь слов — ори как можно громче!» А во время соло «Шнурка» черт изрядно удивил своим умением играть на гитаре, лихо закинув ее за голову.

Металлическая закалка Черта ни у кого не вызывала сомнений, особенно — когда он рассказал, как в 1989-м, фанатея по канадской группе Voivod, он раздобыл их адрес и отправил по нему проникновенное письмо. Надежды на обратную связь не было, однако через пару месяц Илья обнаружил в постовом ящике своей обшарпанной хрущевки стильный черный конверт с черепами снаружи и наклейками внутри. Так будущий лидер «Пилота» получил мощный импульс для творчеством, выпустив 15 номерных альбомов за 30 лет. Обо всем этом он вновь рассказал на днях парням из Voivod, направив им новое послание уже по элеронной почте.

С высоты своего бесценного опыта Черт оценил и нынешнюю коронавирусную истерию. «Мы и не такое переживали — нас этой фигней не напугаешь!» - увещевал народ он, вспомнив, как на своем веку пережил смену флагов, гимнов, денежных знаков и четырехкратное обновление страны. «Пока фашисты не пришли — все будет хорошо!» - заверил он, представляя самую актуальную песню концерта «Жить назло».

Не забыл Илья и от тех, кому, увы, не было суждено пережить всех перечисленных им перипетий. Бисовый номер концерта «Провождать» сопровождала одолженная у группы ДДТ нарезка с фото, датами жизни и смерти и фамилиями покинувших этот мир героев. Самые громкие апплодисменты сопровождали «пяовление» Михаила Горшенева, Егора Летова, Виктора Цоя и Юрия «Хоя» Клинских.