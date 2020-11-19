Российские звезды из-за ковидных лимитов потеряют 15 миллиардов рублей

11:11 19.11.2020

Эксперты предрекли отечественным звездам музыкальной индустрии до 15 миллиардов рублей потерь по итогам 2020 года из-за «коронавирусных» ограничений.

Предполагается, что исполнители не досчитаются по итогам года до 80% своих заработков. В разных случаях эта сумма будет составлять от 5 миллионов до 80 миллионов рублей.

Скудными по заработкам окажутся грядущие новогодние праздники из-за запрещенных Сергеем Собяниным развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь. По подсчетам информагентсва InterMedia, раньше компании тратили на новогодние корпоративы до 100 миллиардов рублей, а звездам из этих денег доставалось 15-16 миллиардов. Теперь же эти показатели рискуют сократиться в 3-4 раза.

Глава компании «Больше, чем агентство» Петро Шекшеев отметил, что сильнее всего от ковидных лимитов пострадают не востребованные артисты, а танцоры и конферансье.

Напомним, что по всей стране концерты были запрещены с середины марта до середины августа 2020 года. В некоторых регионах полное вето на зрелищные мероприятия так до сих пор и не снято. В Москве же в августе-ноябре разрешались концерты при 50% заполняемости зала. С 12 ноября этот лимит ужался до 25%.