Российские звезды из-за ковидных лимитов потеряют 15 миллиардов рублей

Российские звезды из-за ковидных лимитов потеряют 15 миллиардов

Эксперты предрекли отечественным звездам музыкальной индустрии до 15 миллиардов рублей потерь по итогам 2020 года из-за «коронавирусных» ограничений.

Предполагается, что исполнители не досчитаются по итогам года до 80% своих заработков. В разных случаях эта сумма будет составлять от 5 миллионов до 80 миллионов рублей.

Скудными по заработкам окажутся грядущие новогодние праздники из-за запрещенных Сергеем Собяниным развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь. По подсчетам  информагентсва InterMedia, раньше компании тратили на новогодние корпоративы до 100 миллиардов рублей, а звездам из этих денег доставалось 15-16 миллиардов. Теперь же эти показатели рискуют сократиться в 3-4 раза.

Глава компании «Больше, чем агентство» Петро Шекшеев отметил, что сильнее всего от ковидных лимитов пострадают не востребованные артисты, а танцоры и конферансье.

Напомним, что по всей стране концерты были запрещены с середины марта до середины августа 2020 года. В некоторых регионах полное вето на зрелищные мероприятия так до сих пор и не снято. В Москве же в августе-ноябре разрешались концерты при 50% заполняемости зала. С 12 ноября этот лимит ужался до 25%.   

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2020, 16:55
    Гость: Мнение

    Что то творческая интеллигенция России не пользуется уважением последнее время, а некоторые так даже присели .... Творческий уровень эстрады и кинематографа по сравнению с прошлыми поколениями померк. Пора бы задуматься не одною попсою с эросом жив человек.

  2. 19.11.2020, 15:47
    Гость: www

    Без (звёзд) прожить можно. Попробуй без врачеи, крестьян, техников. Пусть идут плитку ложить. Разплакались несчастные.

  5. 19.11.2020, 14:54
    Гость: Юляша

    Пора всю эту клоунскую шушеру серьезно тряхануть насчет налогов...неуплаты ОГРОМНЫЕ !тут и конфискация будет впору :)А особняки отдать под дет.санатории и лагеря.
    При СССР была у них ставка 10,50руб. за концерт-выход - и при этом жили творческие товарищи весьма хорошо,и работали гораздо лучше и честнее.

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