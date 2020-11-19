Российские звезды из-за ковидных лимитов потеряют 15 миллиардов рублей
Эксперты предрекли отечественным звездам музыкальной индустрии до 15 миллиардов рублей потерь по итогам 2020 года из-за «коронавирусных» ограничений.
Предполагается, что исполнители не досчитаются по итогам года до 80% своих заработков. В разных случаях эта сумма будет составлять от 5 миллионов до 80 миллионов рублей.
Скудными по заработкам окажутся грядущие новогодние праздники из-за запрещенных Сергеем Собяниным развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь. По подсчетам информагентсва InterMedia, раньше компании тратили на новогодние корпоративы до 100 миллиардов рублей, а звездам из этих денег доставалось 15-16 миллиардов. Теперь же эти показатели рискуют сократиться в 3-4 раза.
Глава компании «Больше, чем агентство» Петро Шекшеев отметил, что сильнее всего от ковидных лимитов пострадают не востребованные артисты, а танцоры и конферансье.
Напомним, что по всей стране концерты были запрещены с середины марта до середины августа 2020 года. В некоторых регионах полное вето на зрелищные мероприятия так до сих пор и не снято. В Москве же в августе-ноябре разрешались концерты при 50% заполняемости зала. С 12 ноября этот лимит ужался до 25%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что то творческая интеллигенция России не пользуется уважением последнее время, а некоторые так даже присели .... Творческий уровень эстрады и кинематографа по сравнению с прошлыми поколениями померк. Пора бы задуматься не одною попсою с эросом жив человек.
Без (звёзд) прожить можно. Попробуй без врачеи, крестьян, техников. Пусть идут плитку ложить. Разплакались несчастные.
уже плачу...
сейчас легко?
Пора всю эту клоунскую шушеру серьезно тряхануть насчет налогов...неуплаты ОГРОМНЫЕ !тут и конфискация будет впору :)А особняки отдать под дет.санатории и лагеря.
При СССР была у них ставка 10,50руб. за концерт-выход - и при этом жили творческие товарищи весьма хорошо,и работали гораздо лучше и честнее.