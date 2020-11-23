Власти Москвы решили установить памятник Кобзону за 52 млн руб.

Власти Москвы решили установить памятник Кобзону за 52 миллиона

Правительство Москвы запланировало выделить 52 миллиона рублей из бюджета на установку монумента в честь артиста и политика Иосифа Кобзона.

Информацию об этом подтвердил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. Памятник собираются возвести в Оружейном переулке, что находится в столице в районе станции метро «Маяковская». Московские власти подчеркивают, что, в отличие от практики установления мемориальных досок или присвоения имени знаменитости улице, ждать 10 лет с момента смерти не нужно.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер более двух лет назад — 30 августа 2018 года.

Вдова артиста Нелли Кобзон, заявила радиостанции «Говорит Москва», что хоть и является инициатором установки памятника мужу, но никакой новой информацией на этот счет не владеет. Она ходатайствует об этом три года, но подтвержденных документов на руках у нее пока нет.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2020, 23:13
    Гость: Юляша

    эко тебя раскорячило-то,господинчик бендерко :)
    вот-вот загнешься,тогда Йося тебя на том свете за такую хулу и поношение кочережкой-то припечет :)

  4. 23.11.2020, 21:51
    Гость: Гы-гы- на семейный монумент,

    Ну вы, млин , даёте.. семейным обычно склеп бывает.

    Разве не достаточно монумента на кладбище?

  5. 23.11.2020, 21:49
    Гость: е пускали даже в Израиль,

    В штаты его не пускали и не как ПОЛИТИКА, а, если не ошибаюсь, за со-то с наркотиками связанное

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