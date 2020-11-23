Власти Москвы решили установить памятник Кобзону за 52 млн руб.
Правительство Москвы запланировало выделить 52 миллиона рублей из бюджета на установку монумента в честь артиста и политика Иосифа Кобзона.
Информацию об этом подтвердил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. Памятник собираются возвести в Оружейном переулке, что находится в столице в районе станции метро «Маяковская». Московские власти подчеркивают, что, в отличие от практики установления мемориальных досок или присвоения имени знаменитости улице, ждать 10 лет с момента смерти не нужно.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер более двух лет назад — 30 августа 2018 года.
Вдова артиста Нелли Кобзон, заявила радиостанции «Говорит Москва», что хоть и является инициатором установки памятника мужу, но никакой новой информацией на этот счет не владеет. Она ходатайствует об этом три года, но подтвержденных документов на руках у нее пока нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
эко тебя раскорячило-то,господинчик бендерко :)
вот-вот загнешься,тогда Йося тебя на том свете за такую хулу и поношение кочережкой-то припечет :)
А на больных детей деньги эсэмэсками собирать?
Чудовищное лицемерие
Участникам Дома-2 давайте поставим.
Ну вы, млин , даёте.. семейным обычно склеп бывает.
Разве не достаточно монумента на кладбище?
В штаты его не пускали и не как ПОЛИТИКА, а, если не ошибаюсь, за со-то с наркотиками связанное