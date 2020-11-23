Власти Москвы решили установить памятник Кобзону за 52 млн руб.

13:13 23.11.2020

Правительство Москвы запланировало выделить 52 миллиона рублей из бюджета на установку монумента в честь артиста и политика Иосифа Кобзона.

Информацию об этом подтвердил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. Памятник собираются возвести в Оружейном переулке, что находится в столице в районе станции метро «Маяковская». Московские власти подчеркивают, что, в отличие от практики установления мемориальных досок или присвоения имени знаменитости улице, ждать 10 лет с момента смерти не нужно.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер более двух лет назад — 30 августа 2018 года.

Вдова артиста Нелли Кобзон, заявила радиостанции «Говорит Москва», что хоть и является инициатором установки памятника мужу, но никакой новой информацией на этот счет не владеет. Она ходатайствует об этом три года, но подтвержденных документов на руках у нее пока нет.