София Ротару не собирается снижать гонорар в условиях коронакризиса

София Ротару не собирается снижать гонорар в условиях коронакризиса

Российско-украинская певица София Ротару не планирует снижать сумму своего концертного гонорара даже в условиях повсеместных ограничений на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19.

Из-за высокого ценника и сложной эпидемиологической обстановки в мире народная артистка СССР сидит сейчас почти безвылазно у себя на Украине, сообщает телеграм-канал «Звездач». Директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что стоимость одного ее концерта составляет 50-60 тысяч долларов. Вознаграждение певица получает исключительно в валюте. К названной сумме добавляются для организаторов еще и расходы по питанию, перевозке и расселению певицы и ее сопровождающих.

Тем не менее, на грядущий фестиваль «Песня года» в России София Ротару собирается приехать бесплатно — благодаря хорошим отношениям с его руководителем Игорем Крутым. Не получала гонорара певица и за участие в съемках новогодних огоньков. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.11.2020, 15:19
    Гость: руФофобофобу:кукушки спрятались поникли лютики

    Задорнов :Американцы -тупые(восторг в зале!).
    Попов (60 минут):Да какие мы американофобы!Если бы мы были ими,то судьба эсминца «Джона Маккейна» была бы решена одной левой.

  3. 26.11.2020, 15:15
    Гость: stalker

    Насколько я слышал, эта модам давно уже под фонограмму одни и те же песни поет. Так зачем на концерт ходить ? Достаточно запись ее песен послушать. Получишь то же удовольствие.

  4. 26.11.2020, 15:08
    Гость: Печенюшка:Байден-это стрептоцид,прекратит весь геноцид

    В крымских больницах не хватает мест, пациентов размещают и лечат в коридорах. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
    По ее словам, после включения украинского полуострова в состав России сделалось еще хуже. «Если зайти в ту же больницу — евпаторийскую, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую — вы увидите, что то украинское наследие, которое осталось, и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось», — отметила политик.

  5. 26.11.2020, 14:47
    Гость: Ты лучше следи, чтобы в диване клопы не заводились

    Ты наверное сам старше ее, как тут 70%.

Все комментарии (11)
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