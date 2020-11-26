София Ротару не собирается снижать гонорар в условиях коронакризиса
Российско-украинская певица София Ротару не планирует снижать сумму своего концертного гонорара даже в условиях повсеместных ограничений на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19.
Из-за высокого ценника и сложной эпидемиологической обстановки в мире народная артистка СССР сидит сейчас почти безвылазно у себя на Украине, сообщает телеграм-канал «Звездач». Директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что стоимость одного ее концерта составляет 50-60 тысяч долларов. Вознаграждение певица получает исключительно в валюте. К названной сумме добавляются для организаторов еще и расходы по питанию, перевозке и расселению певицы и ее сопровождающих.
Тем не менее, на грядущий фестиваль «Песня года» в России София Ротару собирается приехать бесплатно — благодаря хорошим отношениям с его руководителем Игорем Крутым. Не получала гонорара певица и за участие в съемках новогодних огоньков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну да. При бюджете больше Киева у Крыма убавилось возможностей.
Задорнов :Американцы -тупые(восторг в зале!).
Попов (60 минут):Да какие мы американофобы!Если бы мы были ими,то судьба эсминца «Джона Маккейна» была бы решена одной левой.
Насколько я слышал, эта модам давно уже под фонограмму одни и те же песни поет. Так зачем на концерт ходить ? Достаточно запись ее песен послушать. Получишь то же удовольствие.
В крымских больницах не хватает мест, пациентов размещают и лечат в коридорах. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
По ее словам, после включения украинского полуострова в состав России сделалось еще хуже. «Если зайти в ту же больницу — евпаторийскую, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую — вы увидите, что то украинское наследие, которое осталось, и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось», — отметила политик.
Ты наверное сам старше ее, как тут 70%.