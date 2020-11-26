София Ротару не собирается снижать гонорар в условиях коронакризиса

12:59 26.11.2020

Российско-украинская певица София Ротару не планирует снижать сумму своего концертного гонорара даже в условиях повсеместных ограничений на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19.

Из-за высокого ценника и сложной эпидемиологической обстановки в мире народная артистка СССР сидит сейчас почти безвылазно у себя на Украине, сообщает телеграм-канал «Звездач». Директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что стоимость одного ее концерта составляет 50-60 тысяч долларов. Вознаграждение певица получает исключительно в валюте. К названной сумме добавляются для организаторов еще и расходы по питанию, перевозке и расселению певицы и ее сопровождающих.

Тем не менее, на грядущий фестиваль «Песня года» в России София Ротару собирается приехать бесплатно — благодаря хорошим отношениям с его руководителем Игорем Крутым. Не получала гонорара певица и за участие в съемках новогодних огоньков.