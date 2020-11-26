Глеб Самойлов отметил юбилей с самым музыкальным музыкантом

Неоднократно перенесенный концерт группа, наконец, отыграла, но при ограниченной заполняемости зала

Примерно с такой фразы нынче должен начинаться практически каждый репортаж. Хорошего здесь мало, но особенно обидно, когда у музыкантов срываются празднование юбилеев.

Весной этого года группа Глеба Самойлова The Matrixx должна была отметить на сцене Горбушки свое десятилетие. Шоу переносилось дважды. В мае The Matrixx все же устроил концерт в ДК им. Горбунова, но в формате онлайн. Было здорово, но живого общения с публикой это, понятное дело, не заменяло и отменяло. Наконец, Глеб со своей группы вернулся на сцену Горбушки 21 ноября уже с двойным юбилеем (отметив также и свое 50-летие).

Не обошлось, конечно, и без двух весомых ложек дегтя: 25% квоты на количество проданынх билетов и болезни вынужденного временно сидеть на карантине гитариста Валерия Аркадина. Квартет временно мутировал в трио, но сделал все, чтобы зрители не ощущали от этого дискомфорт. Во-первых, Глеб Самойлов несколько раз упомянул об Аркадине в своем конферансе, послав ему, в частности, привет перед песней «СС» («Серая слизь»). Во-вторых, каждый музыкант отрывался минимум за двоих, а удачное размещение участников группы Стаси Матвеевой (клавишные) и Дмитрия «Снейка» Хакимова (барабаны) по бокам на специальных кодиумах не делал вид сцены сиротливым.

Программа охватывала все пять номерных альбомов The Matrixx и фрагментарно представляла наследие «Агаты Кристи» («Опиум», «Ковер-вертолет» и еще пара менее очевидных вещей). Начало концерта имело эффект машины времени: группа будто бы перенеслась на 10 лет назад, стартовав, как и на первых своих выступлениях со стихотворения «Отряд» и «Такой день». Из перового альбома «Прекрасное жестоко» музыканты также вспомнили «Жить всегда», «Завтра», «Сердце и печень», «Любовью» и «Никто не выжил».

Как известно, «гильотина — начало сна другого, и снова, и снова...» Песни из первого альбома гармонично чередовались с материалом последнего («Звезда», «Синие цветы», «Здравствуй». Кроме того, Глеб Самойлов своевременно нашел повод снизить пафос в «Мосеве-реке» от ожидания Нового года и иронично отозваться о периодически возникавших на сцене проблемах. Так, в какой-то момент ему даже показалось, что за период карантина он «подрос», потому что все микрофонные стойки ему оказывались малы.

Эксцентричная клавишница и басистка Стася Матвеева подыгрывала (в театральном смысле) Глебу, как могла. Завораживал ее страстный танец во время песни «Каменное дно» (сооруженной из обломков «Черной Луны»), когда с помощью барабанной палочки она демонстрировала тягу героини к саморазрушению. А во время «Красной шапочки» она рухнула на колени, демонстрируя заложенную в тексте этой песне идею ультраподчинения. В ходе этой сцены у Матвеевой отцепился ремень от клавитары, так что фразу «как ты жила без любви, без тепла» можно было бы двусмысленно продолжить: «И без ремня!»

Хиты «Опасность» и «Любовью» «мэтриксам» помог исполнить участник исходного состава группы Константин Бекрев, ушедший несколько лет назад к Григорию Лепсу. Боевого товарища Глеб окрестил «самым музыкальным музыкантом» и восхитился, что его бас «всегда выглядит, словно танк». Тут уж пафос пришлось снижать Стасе Матвеевой, представившей новую редакцию припева «Любовью» - «сто вагин — и Константин!» А когда Бекрев рискованно попытался визуализировать строчку из «Никто не выжил» «и весь наш кайф на деле — ж...», клавишница решительно распорядилась: «Косте больше не наливать».

А вот зрителей обделять посошком The Matrixx не стали. Помимо привычных для бисовой части «Ковра-вертолета» и «Опиума», Глеб Самойлов впервые исполнил на публике свою версию «Баллады об уходе рай» Владимира Высоцкого. Пробирало до слез — равно как, чуть ранее и на нечасто исполняемой Глебом «Эвтаназии». Возможно, музыкантам стоит задуматься о том, чтобы сделать эти две вещи константами своих сет-листов!