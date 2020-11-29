Конкурс «Новые классики», 29 ноября, Рахманиновский зал Московской консерватории

13:37 29.11.2020

29 ноября 2020 года в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет большой гала-концерт и объявление лауреатов международного конкурса для молодых композиторов «Новые классики» – одного из самых успешных и масштабных музыкальных событий последних лет

«Новые классики» включен в «Книгу рекордов России» как «самый представительный по количеству стран-участниц международный конкурс композиторов». Решение о признании конкурса абсолютным рекордом принято единогласно 30 октября 2020 года.

Конкурс с общим премиальным фондом 1 миллион рублей включает в себя номинации двух разных направлений: современной академической музыки и современной популярной музыки. Этот конкурс не имеет равных по географическому охвату: его участники, молодые композиторы в возрасте от 14 до 35 лет, подавали заявки со всех уголков мира – всего 1090 участников из 81 страны.

В жюри конкурса известные композиторы, заслуженные деятели искусств России и Европы. Среди российских имен это: Владимир Тарнопольский, Иван Урюпин, Алексей Рыбников. Европейские члены жюри: Франсуа Парис (Франция), Никола Сани (Италия), Хая Черновин (Израиль-США), Габриэль Прокофьев (Великобритания).

«Этот международный музыкальный конкурс уже стал ярчайшим событием культурной жизни, – рассказывает ректор Московской консерватории, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов. – Насыщенная программа включает в себя не только серию конкурсных испытаний под руководством авторитетного международного жюри и финальный гала-концерт лауреатов, но и проведение цикла образовательных мероприятий, в том числе и онлайн».

В школе «Новые классики» в октябре более 4000 учеников получили практические знания о новейших композиторских техниках, узнали об актуальных трендах музыкального искусства, устойчивости репутации и направлений творчества в нестабильное время, а также других необходимых современному композитору темах.

В рамках образовательной программы состоялись онлайн-встречи с экспертами на разные темы. Так, с Ольгой Русановой обсудили, как сместились акценты музыкальной жизни в эпоху пандемии, с Владиславом Тарнопольским – что случилось с новой музыкой в 2010-е, а Евгения Кривицкая провела лекции на темы, как строить репутацию в периоды стабильности и форс-мажора и рассказала про фестиваль как форму самовыражения.

Тему «Секреты музыки к анимационному кино» разобрали с кинокомпозитором Иваном Урюпиным, узнали много нового у Филиппа Чижевского про дирижерство и композиторство, а профессор Юрий Богданов провел встречу на тему «Фортепиано как инструмент композитора».

«Новые классики» проходит раз в два года, гарантируя доступность и равные возможности для творческой молодежи. Это абсолютно исключительный по контенту и условиям проведения конкурс: без какого-либо вступительного взноса, а для участия надо просто подать заявку на сайте в электронном виде. «Сила музыки состоит в том, что она вне политики, карантина и географии. Миссия фонда композиторов “Новые классики” – выявить молодых талантов со всех уголков мира, рассказать о них публике и продвинуть современную академическую и популярную музыку на новый уровень», – комментирует генеральный директор фонда Юлия Музыка.

Этапы проведения конкурса: 1 июня – 15 сентября – прием заявок 15 сентября - 4 октября – отборочный тур 5 - 25 октября – I тур

30 октября – 14 ноября – II тур 29 ноября – объявление лауреатов конкурса и заключительный гала-концерт в Рахманиновском зале Московской консерватории.

Конкурс «Новые классики» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодежь» и международного фонда композиторов «Новые классики», созданного для проведения молодежных музыкальных проектов, реализации культурных, образовательных и социально значимых программ.