«Король и Шут» вошел в число самых прослушиваемых групп России

«Король и Шут» вошел в число самых прослушиваемых групп России

Из певиц лидирует подростковый кумир Билли Айлиш.

Сервис Spotify, который доступен в России уже около полугода, обнародовал топ самых популярных музыкальных коллективов России.

Все рекорды бьют рэперы. На верхней строчке находится Моргеннштерн. Чуть отстают от него такие хип-хоперы, как Скриптонит, ЛСП, Kizaru и Boulevard Depo.

Из певиц лидирует подростковый кумир Билли Айлиш. Следом за ней расположились Дора, артистки Ариана Гранде, Алена Швец и Zivert.

Среди музыкальных кумиров предсказуемо лидирует корейский бойз-бэнд BTS. Вторую строчку занял рэп-дуэт Miyagi & Andy Panda. Третье место заняла несуществующая ныне группа «Король и Шут».  

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