«Король и Шут» вошел в число самых прослушиваемых групп России
Из певиц лидирует подростковый кумир Билли Айлиш.
Сервис Spotify, который доступен в России уже около полугода, обнародовал топ самых популярных музыкальных коллективов России.
Все рекорды бьют рэперы. На верхней строчке находится Моргеннштерн. Чуть отстают от него такие хип-хоперы, как Скриптонит, ЛСП, Kizaru и Boulevard Depo.
Из певиц лидирует подростковый кумир Билли Айлиш. Следом за ней расположились Дора, артистки Ариана Гранде, Алена Швец и Zivert.
Среди музыкальных кумиров предсказуемо лидирует корейский бойз-бэнд BTS. Вторую строчку занял рэп-дуэт Miyagi & Andy Panda. Третье место заняла несуществующая ныне группа «Король и Шут».
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