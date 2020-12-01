«Калинов Мост» помянул Марадону, не забившего пенальти в Москве

Концерты в честь юбилеев альбомов сродни машины времени, маховики которой музыканты запускают ради своих молодых поклонников, на заставших времени записи и представления этих дисков въяве

Нередко группы сталкиваются при этом с одной щекотливой проблемой: при возросшем профессионализме становится все же невозможным воспроизвести былую энергетику. Однако о «Калиновом Мосте» этого не скажешь.

Недавнее обновление состава, кажется, пошло группе на пользу. Теперь в составе «КМ» играет гитарист Дмитрий Плотников — с рок-н-ролльной статью, горящими глазами и лютым драйвом. Старожил Анаксагор Владыкин добавляет своими клавишными симфонизма. Ну а Дмитрий Ревякин по-прежнему шаманит так, будто находится на прямой телефонной связи с древними духами Забайкалья.

Альбом «Выворотень» стал три десятка лет назад для «Калинова Моста» первым плодом сотрудничества с деятельным продюсером Стасом Наминым. Но подарило этот материал Дмитрию Ревякину именно родное Забайкалье, куда он отправился в 1988-м за вдохновение и вернулся в столицу уже год спустя с сочиненным материалом. «Выворотень» нельзя назвать хитовой работой, хотя песни из него «Назад подвалы» и «Гон в полдень» стали широко известными. Задача пластинки несколько иная — выворачивать душу и выкорчевывать из нее пни ложных целей и залежалых представлений.

Готовя на концерте в честь 30-летия диска в «Горбушке» 27 ноября зрителей к этому эффекту, Дмитрий Ревякин предпочел не бросаться очертя голову в ворох ретроспективных прозрений, а немного подготовить зал, разогрев его парой старых («Пойдем со мной», «Моя песня») и парой относительно новых («Летят вороны», «Не хватило») вещиц. Пообещав сыграть «Выворотень» от начала и конца в каноническом порядке, Ревякин так и поступил. Песни отличались свежестью и драйвом — недаром Ревякин, представляя песню «Летят вороны» пообещал идти дальше «увесисто слегка».

Никуда не делся и шаманизм, которым в свое время «Выворотень» так многих привлек. Особенно усердно Ревякин «камлал» на «Вышло так», оставляя в воздухе размашистые росчерки невидимого пера («на ладони писал светлый узор росой») и молниеносно показывая, как слова «опрокинулись навзничь в чистый лист бересты». А перед «Последней охотой» и вовсе удивил проникновенной речью о необходимости грибов для лучшего постижения этой песни и обещанием погрузить зал в нужное состояние в любом случае.

Представление «Выворотня» завершилось, но нитей с эпохой его создания Ревякин старался не рвать и далее. «Улетай» он посвятил недавно почившему футболисту Диего Марадоне, а потом вдруг вспомнил, как аргентинский спортсмен приезжал в Москву именно во время записи альбома-юбиляра, но не смог забить пенальти в матче «Наполи» со «Спартаком».

С той же самоотдачей, с какой выступал и сам, Ревякин предложил действовать поклонникам: мол, найдите после концерта стойку с нашей продукцией и оставьте там все деньги. А в награду даровал на бис еще две песни - «Уходили из дома» и «Сансара», которые обозначил как «гениальные в своей наивности».