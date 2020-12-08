Сергей Бобунец «Одиночество навсегда»

Исполнитель: Сергей Бобунец, Название: «Одиночество навсегда»», Стиль: рок, Год: 2020

«Всему цена — одиночество, иначе не получается», - спел Сергей Бобунец около 20-ти лет назад. И хотя в той песне «Смысловых Галлюцинаций» «Разум когда-нибудь победит» сквозила призрачная надежда на преодоление этого состояния, в глубине души Буба, видимо, понимал, что с годами оно будет только усугубляться. Так все, собственно, и случилось: второй сольный альбом Бобунца «Одиночество навсегда» посвящен одиночеству, достигающему воистину космических масштабов. Недаром в нем возникает параллель с орбитальной станицей, которая годом раньше, нежели родился Сергей Бобунец, отправилась в бесконечное путешествие по просторам вселенной с вряд ли выполнимой миссией — доставить послание братьям по разуму.

С вполне адресного послания всем «братьям и сестрам» начинается альбом. В песне «Спасибо» Буба искренне благодарит всех близких по духу за бескорыстную поддержку, созидательное отношение к жизни и приятие этого мира. Нечасто можно услышать от музыкантов слова признательности не по какому-то конкретному поводу, а вот в таком планетарном контексте! Глобальность замысла подчеркивается цитатой из «Гражданской Обороны» - «здорово и вечно». В ней заложена тема двойственности, присущая всему альбому. У Егора Летова, как показал исследователь русского рока Юрий Доманский, формула «Здорово и вечно» воплощала зачастую прямо противоположный смысл. Но зато пессимистические и деструктивные мотивы в песнях «ГО», напротив, превращались в жизнеутверждающие и конструктивные. Аналогичные особенности присущи и песни альбома «Одиночество навсегда».

Сказав важные и нужные слова благодарности, Сергей Бобунец спел об удалении во внутреннюю Палестину в следующей песне «Просто музыка, просто слова». Написанная в самый разгар коронавирусной весенней самоизоляции, она предельно далека от панических настроений. Для героя одиночество является нормальным состоянием, поэтому, оказавшись в вынужденной изоляции, он обнаруживает внутри себя творческие импульсы и новые темы для песен. Брит-поповая аранжировка с сочными бриджами баса и акустической гитары подчеркивает это парадоксальное чувство внутренней свободы и обособленности от внешнего мира.

Когда тебя больше ничего не связывает с этим миром, остается буквально один шаг до Вечности. Об этом песня «Декабрь», где последний месяц года служит метафорой заката человеческой жизни. Тем не менее, песня далека от элегических настроений, потому что смерть у Бубы ассоциируется с выходом в открытый Космос и окончательным освобождением. К тому же миссия лирического героя с прекращением физического бытия отнюдь не заканчивается — и в кавер-версии на песню Александра Сычева из свердловского «Каталога» «Куда пропали звезды» речь идет о процессе латания небес, на которых вместо небесных светил остались только «дырочки от звезд». А в песне «Листопад» возникает неявная отсылка к «Звездопаду» «Смысловых Галлюцинаций», поскольку срывающиеся с небес звезды так удачно «рифмуются» с падающими листьями.

Если не остановить этот процесс, то чуть замедлить его восприятие и зафиксировать увядающую красоту помогает стихия творчества и сотворчества. Например, текст покойного Александра Сычева «Куда пропали звезды» барабанщик Сергея Бобунца Евгений Никулин попросту дописал, оставив надежду на реконструкцию поврежденной небесной тверди. И здесь мы натыкаемся на еще один парадокс альбома: выводя чужих героев из мировоззренческого тупика, альтер эго Сергея Бобунца попадает в этот тупик сам. Чего стоит обезоруживающее признание из песни «До свидания»: «Я искал везде свет, а нашел одну тьму». А обещание провести работу над ошибками «В следующей жизни» сродни утверждению «Разум когда нибудь победит»: на самом деле ничего не исправить и никогда не победить.

У Сергея Бобунца получился невероятно честный и на редкость пронзительный альбом о невозможности любви и творчества и невозможности жизни без них. Обе реальности сходятся в одной точке в финальной песне альбома «Невинная звезда», написанной в соавторстве с владельцем «ТелеКлуба» Олегом Кумышом. «Пролив чернила в молоко» - это одновременно и об отданной первому встречному невинности, и о невыразимости глубинных переживаний на девственно чистом листе. Познав непередаваемость сокровенных чувств «просто словами», Сергей Бобунец прибегает в финальном треке к «просто музыке», предлагая нам инструментальную репризу «Невинной звезды» с потрясающе красивыми скрипичными партиями Ростислава Турбина.

Под эту очищающую коду уносишься в необъятные космические дали. Чувство одиночества при этом никуда не исчезает, но становится чуть легче от того, что где-то в галактическом пространстве есть такая же неприкаянная душа, которая испытывает примерно то же самое, что и ты.

«Счастье в бескрайности — мне бы к ней прикоснуться». У тебя это получилось, Сергей...