Сабрина Амо «Романтический некроз»

Исполнитель: Сабрина Амо, Название: «Романтический некроз», Стиль: дэт-метал, Год: 2020

У Натальи Семеновой из Улан-Удэ множество музыкальных проектов - «Аборт мозга», «Тишаны», а также коллаборации со «Шмелями» и проектом «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля». А под псевдонимом Сабрина Амо она выпустила сольный альбом «Романтический некроз», густо замешанный на экстремальных направлениях метала — блэк, дэд и грайндкор.

Диск получился концептуальным. Девять песен образуют девять глав фантасмагорической истории о страсти экзальтированной прихожанки к сластолюбивому батюшке, искрометно изложенной в буклете альбома самой Натальей Семеновой. Сабрина Амо известна как дипломированный психолог и сектовед. Так что и в «Романтическом некрозе» ее интересует, прежде всего, формирование механизма подчинения в тоталитарных религиозных культах.

То, что батюшка из альбома - сектант, видно не только по его непомерно раздутому самолюбию, но и такой детали, как желании обвенчаться с преданной прихожанкой. Ведь, как известно, священники в РПЦ не рукополагаются, не будучи в законном браке и не имеют права жениться вторично, так что перед нами — представитель какой-то маргинальной псевдохристианской организации.

Суть болезненных отношений самозваного батюшки и его преданной его «духовной дочери» тонко передают чередующиеся партии брутального мужского гроулинга и скорбного вокала Натальи Семеновой. Все это чаще обрамлено мрачными перегруженными гитарами, но встречаются и симфонические вкрапления (сновидческие «Анемоны»), и вкрадчивая поступь не обремененной излишними эффектами электорогитары, создающий атмосферу хоррора («Т 5000»).

Коллизии «Романтического некроза» имеют немало общего с сюжетом вышедшего недавно фильма Малгожаты Шумовской «Приди ко мне». И там, и там, речь идет о некоем искушенном «пастыре», которого переигрывает на его же поле самая пламенная и способная ученица. Главам тоталитарных сект действительно есть, над чем задуматься, потому что женщины со времен Эдемского сада поднаторели в вопросах всевозможных манипуляций гораздо сильнее, чем мужчины. Наталья Семенова уловила самую суть психологии подчинения, заменив в диагнозе «Романтический невроз» всего одну букву, превратив его тем самым в «романтический невроз».

Сольный альбом Сабрины Амо хорош тем, что его надо постигать от начала до конца, непременно подключая к восприятию буклет с текстами песен, зловещими иллюстрациями и пояснительным рассказом. Но вот финальная композиция «Черная Зима» рекомендуется к прослушиванию и вне контекста диска. Песня отлично смотрелась бы в горячей ротации какой-нибудь адской радиостанции, где она к тому же бы использовалась не как средство мучения грешников, а в качестве единственной отрады.