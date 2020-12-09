Определен самый популярный в России фильм в уходящем году

15:39 9.12.2020

Поисковой запрос Гугл обнародовал список наиболее часто запрашиваемых в России фильмов 2020 года.

На первом месте оказалась комедия Клима Шипенко «Холоп», бившая около года назад все рекорды проката, в итоге став самой прибыльной в истории отечественного кино. Фильм рассказывает об обнаглевшем мажоре, которого в воспитательных целях поместили в постановочную деревню XIX века.

Вторую позицию заняла лета Гая Ричи «Джентльмены». Тройку замкнул «Довод» Кристофера Нолана.

Также в топ-10 вошли следующие фильмы: «Союз спасения», «Лед 2», «Вторжение», «После. Глава 2», мультфильм «Холодное сердце 2», ленты «Маленькие женщины» и «1917».