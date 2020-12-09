Определен самый популярный в России фильм в уходящем году
Поисковой запрос Гугл обнародовал список наиболее часто запрашиваемых в России фильмов 2020 года.
На первом месте оказалась комедия Клима Шипенко «Холоп», бившая около года назад все рекорды проката, в итоге став самой прибыльной в истории отечественного кино. Фильм рассказывает об обнаглевшем мажоре, которого в воспитательных целях поместили в постановочную деревню XIX века.
Вторую позицию заняла лета Гая Ричи «Джентльмены». Тройку замкнул «Довод» Кристофера Нолана.
Также в топ-10 вошли следующие фильмы: «Союз спасения», «Лед 2», «Вторжение», «После. Глава 2», мультфильм «Холодное сердце 2», ленты «Маленькие женщины» и «1917».
Комментарии читателей Оставить комментарий
ЭТО ПРОПАГАНДА СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЦЕЛЯХ РАЗВАЛА СТРАНЫ.До 1982 года не было порнографических фильмов и поэтому страна не разваливалась. В Советских фильмах и то не поливают грязью царский строй. Правильно делали что ваше тупое порно запрещали коммунисты до 1982 года. По-семейному в колхозы вас всех отправить.
Не собираюсь смотреть как поливают грязью царскую Россию. Пусть ваше американцы и европейцы это смотрят.
БУДУ СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ.
"Холоп" неплохая комедия для семейного просмотра, но только не с маленькими детьми, а постарше, но не более. Посмеяться можно. Я бы на первое место поставил "Вторжение".
Комедия это Баженов bedcomedy