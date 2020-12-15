Группа «Би-2» решила проблему нехватки концертов в период пандемии

Группа «Би-2» решила проблему нехватки концертов в период пандемии

Группа «Би-2» выпускает новое реалити-шоу «Биология».

В каждом выпуске фронтменов группы Лёву и Шуру Би-2 будут посещать топовые отечественные и зарубежные группы и исполнители различных стилей и направлений, чтобы в их студии сыграть live-сеты и рассказать о себе всё, что они считают необходимым.

С помощью реалити-шоу «Би-2» собирается решить проблему нехватки концертов в стране в период пандемии коронавируса. Участники команды считают, что даже при заполненных на четверть залах качественную музыку необходимо продвигать по всей России.

Премьера шоу состоится по все стране на экранах кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Первый выпуск откроет концерт создателей и ведущих «Биологии», в котором группа «Би-2» - сыграет живой концерт и расскажет много любопытного.  

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