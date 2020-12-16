Вячеслав Петкун остроумно среагировал на поздравление с Днем Конституции

Выступления «Танцев Минус» в родных для них «Шестнадцати Тоннах» - одна из немногих отрадных констант изменчивой клубной Москвы

Даже в нынешние сложные времена такие концерты воспринимаются как необходимая терапевтическая отдушина. Тем более, проходят они при дозволенной заполненности зала, со всеми мерами предосторожности и социальным дистанцированием. Чтобы дополнительно минимизировать контакт зрителей друг с другом концерт 12 декабря стартовал на полчаса раньше изначально заявленного времени.

И о масках Вячеслав Петкун выйдя на сцену, напомнил настолько поэтично, что отказать ему не было никакой возможности — даже если бы кто-то этого захотел: «Если вы боитесь, что я не увижу ваших улыбок, то это напрасно». Правда в ответ ему тут же прилетело поздравление с Днем Конституции, но реакция была мгновенной. «Вот этому точно маска нужна», - остроумно пошутил Вячеслав Петкун.

Звучат сейчас «Танцы минус» крайне убедительно. К тому же музыканты не зацикливаются на привычных вариантах аранжировок, неустанно импровизируя. Цоевская «Разреши мне» (с отмечаемого в этом году 20-лете проекта «КИНОпробы») прозвучала в духе экстремального диско. «Ладога», напротив, представляла собой акустический дуэт Вячеслава Петкуна и гитариста Антона Хабибуллина. Перед «Ю» лидер «ТМ» предупредил, что на сей раз она будет представлена так, как изначально задумывалась — то есть в своей оригинальной версии, которую мало кто слышал. В этом виде песня выглядела строже, величественнее и радовала долгой торжественной инструментальной кодой.

Как известно, на концерты «Танцев минус» народ охотно ходит не только ради музыкальных изысков, но и в ожидании повода еще раз насладиться неповторимой манерой общения Вячеслава Петкуна — отстраненной, немного циничной и одновременно сердечной. В отличие от многих коллег, музыкант не стал жаловаться на тяготы самоизоляции. «Я не буду спрашивать вас, как вы живете, и не буду говорить, как живу я, - признался он перед «Деревом». - Потому что всем на это, по большому счету, нас...ть. Ведь настоящая жизнь — это то, что происходит сейчас».

Народ проникался этими эмоциями млея под «Надвое» и «Оно», исполняя целиком первый куплет «Из Ленинграда» и лихорадочно пытаясь зафиксировать на свои гаджеты песню «Город», потому что каждый раз она кажется разной — как и сама описанная в ней Москва. От избытка чувств зрители принялись в какой-то момент скандировать: «Молодец!» «Спасибо, что не "шайбу"», - заметил Вячеслав Петкун. Удержаться от соблазна было действительно сложно, поэтому иронически высказанная идея певца немедленно материализовалась.

«Спасибо, что пришли, а то бы мы так и стояли, играя сами себе», - поощрил напоследок попавших в клуб счастливчиков Вячеслав Петкун. Наградой для них стала новая вещь «За шагом шаг», посвященная драматическим событиям в Белоруссии. Представляя ее, автор заметил, что лучше бы вообще не было поводов для сочинения таких вещей, но пройти мимо тоже не представлялось возможным.