АукцЫон «Мечты»

Исполнитель: АукцЫон, Название: «Мечты», Стиль: авант-рок, Год: 2020

«АукцЫон» любим за интуитивные прозрения, которые не просто превращаются в новую реальность, но и нередко становятся настоящими пророчествами. Именно так получилось с «Мечтами». Песни сочинялись с нуля прямо в студии во время спонтанных сессий.

Не было ни четко очерченного замысла, ни — уж тем более — какой то сверхидеи. «Тиша» вообще родился из бессвязных отрывков, которых хватило сразу на две песни. А теперь этот оммаж неведомому персонажу часто звучит на концертах и при дыханием цитируется критиками как предчувствие самоизоляции: «Мир изменился, весь мир опустился».

«Мечты» - местами взвинченный, а местами подозрительно спокойный альбом о гонке за грезами, в которой нет никакого резона, потому что изменчивый мир все равно подведет, и все будет так, как оно быть должно. Волны и мечты — между этими самыми частотными мотивами песен с диска можно ставить знак равенства.

В пружинящей акустической «Догоняя волны» ощутимо стремление поймать свою волну, взамен которой однако все время попадается созвучная ей война. Смус-джазовая «Сердце» дает обманчивую анестезию. «Спи, пока я сплю», - заклинает в ней Леонид Федоров, намекая не неотвратимость мучительного пробуждения. В «Мечтах» герой все же умудряется проспать свои заветные чаяния, которые растворяются над ним в в итоге, как облака.

В шаманском «Спасательном круге» не остается ровным счетом ничего от той реальности, за которую стоило еще цепляться. Мечты склевали птицы, похожая на слона жена бросила, а сам «мечтатель рассыпался тысячей лун». Что остается? Не отсвечивать и уповать на более удачные обстоятельства. В минималистичной «Затаись и жди» Олега Гаркуши утверждается эскапистский путь ухода в себя. Недаром она посвящена Егору Летову, поэзией которого, вероятно, навеяны строчки «плечо к плечу — горячо» (ср. с «тронет за плечо — поцелует горячо», «не уповай на рай» (ср. с «тесно в раю») и «шуршит мышь — тишь» (ср. с «мышеловка захлопнулась»).

Мышеловка действительно захлопывается в трех финальных песнях. Сначала в «Каникулах» герой уходит в отпуск от мира — ну чем не весенний локдаун? В «Тише» уже сам мир окончательно отбивается от рук и падает на самое дно. В 12-минутном бонусе «Волны те» реальность сужается до жилища жука-древоточца в задней ножке стула.

Остается лишь уповать на то, чтобы тебя не выковыряли из этого последнего убежища...