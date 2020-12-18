DREZDEN (Сергей Михалок) ««BARRIKADO»

21:03 18.12.2020

Сергей Михалок и группа DREZDEN представляют новый клип «BARRIKADO» - своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события

Новый клип группы DREZDEN «Barrikado» явно навеян недавними волнениями в Беларуси и других бывших советских республиках, а также — странах третьего мира. В нем ощутимо стремление Сергея Михалка подняться над схваткой, что достигается посредством отстраненной синтипоповой аранжировки песни и кичевой «восьмибитной» картинки. Коллажная манера клипа позволяет в мгновение ока обратить громкие и справедливые лозунги в свою полную противоположность — как это зачастую и происходит в современном мире.

Режиссер видео популярный фотограф из Минска - Каролина Полякова.