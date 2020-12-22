Несчастный случай «В городе Лжедмитрове»

Исполнитель: Несчастный случай, Название: «В городе Лжедмитрове», Стиль: рок, Год: 2020

«Несчастный случай» не раз пытался записать альбом, в котором музыкальное и театральное действа были бы слиты воедино, но что-то все время мешало. Вдвойне странно для группы, корни которой следует искать в студенческом театре МГУ, но факт остается фактом.

Дважды «Несчастный случай» вплотную подходил к воплощению заветной идеи. Диск 1995 года «Mein Lieber Tanz» повествует о бисексуально пастушке, а вышедший в 2014-м альбом «Кранты» (часть песен из которого звучала в спектакле Квартета И «Письма и песни») представляет собой саундтрек к несуществующему фильму с импровизированными диалогами между песнями.

Все окончательно сошлось, когда «Несчастный случай» два года назад вместе с Максимом Виторганом и Сергеем Белоголовцевым представил на сцене ДК имени Зуева полноценный мюзикл «В городе Лжедмитрове» - о неприкаянном рок-музыканте Антоне, который возвращается в родной актиутопический город спустя 25 лет отсутствия и влюбляется заново в школьную пассию Киру, однако на их пути встает деспотичный мэр. По следам спектакля вышел альбом «В городе Лжедмитрове», который можно воспринимать и вне контекста постановки — благодаря все тому же приему имитации радиоспектакля между песнями.

Тем более, некоторые песни были сочинены задолго до спектакля. Это касается и эксцентричной сатиры на советский менталитет «Халява», и серьезной актуальной «Опять война». Сделаны они в духе привычного «Несчастного случая» - равно как, и ситуативный арт-роковый «Праздник», озвучивающий в мюзикле сцену открытия памятника Лаврентию Берии. Примерно то же самое касается и хардовой «#нетрезведь», которая одновременно озвучивает алкоголизм рефлексирующего героя спектакля Вергилия, и отлично вписывается в цикл «пьянящих» творений Алексея Кортнева, типа «05-07-033», «Слезы мужчин» и «С первого по тринадцатое».

Ремарки между песнями здорово расширяют их контекст. Например, информация об открытии ядерного коллайдера, приуроченного к первой годовщине расстрела Лаврентия Берии, размещена аккурат между композициями «#нетрезведь» и «На кой?». Асоциальное поведение многих мужчин и их же инфантильная нерешительность перед красивыми самодостаточными женщинами объясняется лицемерием власть имущих, которые просто не оставляют возможностей для проявления элементарной инициативы.

«На кой» относится к числу задуманных специально для спектакля песен, предельно далекими от стилистики самого «Несчастного случая». Этот бенефис Кристины Бабушкиной в качестве основной вокалистки сделан в духе саундтрека к «Красотке». «Куплеты-дебаты», как уже следует из названия, сделаны в духе разношерстных предвыборных комических куплетов. А фееричный диско-номер «Loveрентий» старательно мимикрирует под шлягеры Modern Talking и сигнализирует о том, что эксперименты в духе альбома «День Радио» не прошли для группы даром.

Финальный регги «Веселая мутантская» (с романсовым вкраплением а ля Вадим Козин») для «Несчастного случая» кажется слишком расслабленной и легковесной. Но для финала спектакля — самое то. Равно как и для распевания хором во время застолий, на что настраивает публикация ее текста в буклете, больше похожем на советскую газетную передовицу.