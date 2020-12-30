Выявлены самые востребованные на новогодних огоньках поп-звезды

Выявлены самые востребованные на новогодних огоньках поп-звезды

Издание «Собеседник» назвало наиболее востребованных на новогодних «голубых огоньках» российских артистов.

На первом месте обосновался Николай Басков. Чуть отстает от него его известный сценический оппонент Филипп Киркоров. Тройку замкнул Григорий Лепс.

«Собеседник» выбрал довольно оригинальный критерий оценки артистов. Предпочтение он отдавал тем, кто приблизился по времени появления на экране на 15 минут. Далее шли показатели полчаса и 50 минут.

Примечательно, что в число других востребованных на «огоньках» артистов попал и Валерий Меладзе, призвавший к бойкоту новогодних музыкальных телепрограмм в этом сезоне.
 

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