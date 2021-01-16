Большой театр потерял за год 1,3 млрд руб. из-за непроданных билетов

13:20 16.01.2021

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) потерял в 2020 году из-за пандемии коронавируса 1,3 млрд рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря театра Екатерину Новикову.

По ее словам, это та сумма, котору театр потерял из-за нереализованных билетов исходя из реальной заполняемости, достигавшей до пандемии 98%.

По факту сумма потерь может оказаться еще больше. Театр пока еще не производил подсчет финансовых потерь, которые он понес из-за отмены гастролей и спектаклей, изменений репертуара и т.п. Как отметила Новикова, театр будет подводить баланс в марте-начале апреля, после чего будет ясна полная картина.

Пресс-секретарь Большого театра отметила, что сейчас сложно прогнозировать то, каким будет 2021 год.

"С одной стороны постепенно, будем надеяться, что (максимальная заполняемость залов) 25% сменится на 50%, потому на 75% и вернется в конце к 100% заполняемости зала. Но ведь люди тоже напуганы и не все готовы сразу начать ходить в театр, как они это делали до пандемии. И как быстро к нам вернется зритель, на этот вопрос ответить достаточно сложно", - резюмировала она.