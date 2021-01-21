Оргазм Нострадамуса «Смерть Аморала» (переиздание)

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Смерть Аморала», Стиль: панк-хардкор, Год: 2020

Панк не сдох — он просто так воняет… Эту циничную сентенцию, придуманную явно недоброжелателями, деятели панк-рока особо оспаривать не пытались, но пытались ее выводить в метафизическое изменение. Особенно наглядно это проявилось в творчестве Егора Летова: «В каждом теле — труп, в каждом трупе — Бог».

Улан-удинский «Оргазм Нострадамуса», следуя по примерно этой же траектории, остановился где-то на полпути. Их альбом «Смерть Аморала» (1999), заслуженно приобретший культовый статус, вышел не только пророческим для двух основных участников «ОН», но и концептуальным. Смерть действительно становится главным событием каждой из вошедших сюда 11-ти песен. Сейчас они вновь доступны в прекрасном ремастированном переиздании «Изоляции рекордс» с 16-страничным буклетом, включающим тексты песен и краткую справку об истории релиза.

Основной автор группы Алексей «Угол» Фишев по поводу тотальности смерти не шибко заморачивается. Помирать — так с музыкой, и заслуженные аморалы из Быдлограда предпочитают делать это под заводной панк-хардкор и злорадное улюлюканье. Местами даже прорывается экстремальное диско — как например в «Этой жалкой собачонки», под булькающие звуки гитары которой сложно усидеть на месте.

Угара добавляют лозунги и стихотворные репризы, которые Угол выкрикивает перед песнями и даже во время оных. Призывы «все на кладбище», глубокомысленные замечания о возрасте покойников в ноль лет и велеричивые просьбы ссудить поиздержавшемуся маргиналу пару франков пару франков здорово оживляют повествование.

Бренность бытия объясняется в альбоме с самых разных точек зрения. В «Похоти», например, на передний план выходит фрейдизм, ставящий, как и Угол, знак равенства между кончиной человека и половым актом. Блуд, лежащий в основе человеческого бытия, объясняет и разобщенность людей между собой. «Вся цивилизация — похоть!» - восклицает Фишев — и переиначивает в кавере на «Звенит январская вьюга» Зацепина-Дербенева одну строчку в «проходят мимо трупа». А в финальной песне «Зверзость» появляется искаженная цитата из «Нежности» Пахмутовой-Добронравова.

Панковский потенциал «Нежности» был открыт еще группой «Дочь Монро и Кеннеди». Но если ее вокалистка Светлана Чапурина делала упор на то, как гадко бывает порою без этой затерянной где-то в межзвездных пространствах людской участливости, то Угол меняет нежность на антипод — неологизм «зверзость», в котором, слышится и «мерзость» и «зверскость». Дотянуться до звезд и воскресить во внутреннем трупе Бога не получилось: Фишев просто не заметил, что созвучия могли бы быть здесь принципиально иными, как, например, в знаменитой оде Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве»: «Отверзлась бездна звезд полна»…