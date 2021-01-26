Трагически погибла вокалистка поп-группы «Восток»

Трагически погибла вокалистка по-группы «Восток»

При невыясненных обстоятельствах погибла вокалистка поп-группы «Восток» Натэлла Ас.

По предварительным данным, 48-летняя артистка сорвалась с пожарной лестницы, сообщает КП. Под окнами многоквартирного дома в районе метро «Теплый Стан» она пролежала примерно час, прежде чем, о ней не сообщил по телефону в скорую случайный прохожий. Причины смерти Ас выясняются, но уже известно, что она страдала от безденежья и невостребованности.

Наталья Ас пришла работать в группу «Восток» около двух лет назад. При этом она не входила в классический состав проекта, в котором пели Лариса Юдчиц и Наталья Сигаева. Наиболее известные песни «Востока» - «До встречи», «Снежная королева», «Миражи».  

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