Трагически погибла вокалистка поп-группы «Восток»

15:24 26.01.2021

При невыясненных обстоятельствах погибла вокалистка поп-группы «Восток» Натэлла Ас.

По предварительным данным, 48-летняя артистка сорвалась с пожарной лестницы, сообщает КП. Под окнами многоквартирного дома в районе метро «Теплый Стан» она пролежала примерно час, прежде чем, о ней не сообщил по телефону в скорую случайный прохожий. Причины смерти Ас выясняются, но уже известно, что она страдала от безденежья и невостребованности.

Наталья Ас пришла работать в группу «Восток» около двух лет назад. При этом она не входила в классический состав проекта, в котором пели Лариса Юдчиц и Наталья Сигаева. Наиболее известные песни «Востока» - «До встречи», «Снежная королева», «Миражи».