Филипп Киркоров представит Молдавию на «Евровидении-2021»
Филипп Киркоров готовит молодую молдавскую артистку Наталью Гордиенко для участия в конкурсе «Евровидение 2021».
Певец сделал официальное заявление об этом у себя в Инстаграме. Он заявил о планах по решительному покорению международного конкурса, а также посулил в ближайшие дни некую «сладкую премьеру», которая поразит поклонников.
Напомним, что у Филиппа Киркорова был уже опыт подготовки артистов для «Евровидения» от Белоруссии (Анжелика Агурбаш, Дмитрий Колдун) и Украины (Ани Лорак). Сам он участвовал в конкурсе еще в 1995 году с песней «Колыбельная для вулкана», заняв 17 место.
Ранее представители заявили о своем намерении провести конкурс в этом году в привычном формате. Если конкурсанты не смогут приехать на «Евровидение» в Роттердам по карантинным причинам, им разрешат записать видео с конкурсным номером, но к ролику будут предъявлены строгие требования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уберите уже эту wordu.
Я не знаю, кто выкопал Черное море, но то, что у украинцев лучшие голоса в бывшем СССР - это точно.
в конкурсе он занял 17 место. Талант...