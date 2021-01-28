Филипп Киркоров представит Молдавию на «Евровидении-2021»

Филипп Киркоров представит Молдавию на «Евровидении-2021»

Филипп Киркоров готовит молодую молдавскую артистку Наталью Гордиенко для участия в конкурсе «Евровидение 2021».

Певец сделал официальное заявление об этом у себя в Инстаграме. Он заявил о планах по решительному покорению международного конкурса, а также посулил в ближайшие дни некую «сладкую премьеру», которая поразит поклонников.

Напомним, что у Филиппа Киркорова был уже опыт подготовки артистов для «Евровидения» от Белоруссии (Анжелика Агурбаш, Дмитрий Колдун) и Украины (Ани Лорак). Сам он участвовал в конкурсе еще в 1995 году с песней «Колыбельная для вулкана», заняв 17 место.

Ранее представители заявили о своем намерении провести конкурс в этом году в привычном формате. Если конкурсанты не смогут приехать на «Евровидение» в Роттердам по карантинным причинам, им разрешат записать видео с конкурсным номером, но к ролику будут предъявлены строгие требования. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.01.2021, 15:36
    Гость: молодую молдавскую артистку Наталью Гордиенко

    Я не знаю, кто выкопал Черное море, но то, что у украинцев лучшие голоса в бывшем СССР - это точно.

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