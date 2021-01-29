Промышленная Архитектура «Live Architecture»

Исполнитель: Промышленная Архитектура, Название: «Live Architecture», Стиль: индустриальный постпанк, Год: 2020

Оставив после себя всего один студийный альбом и один концертник, новосибирская «Промышленная Архитектура» сумела, тем не менее, приобрести культовый статус. Причин тому как минимум три.

Во-первых, Дмитрий Селиванов играл в «Гражданской обороне» и стал после своего суицида героем песни «Вершки и корешки». Во-вторых, он участвовал и в судьбе «Калинова моста» и даже стал инициатором появления хита «Девочка летом». Ну и, в-третьих, уже в 1988-м «Промышленная Архитектура» играла продвинутый электронный постпанк в духе Bauhaus, который смотрелся диковинно даже на фоне набиравшего тогда обороты экзистенциального сибирского панка.

Концертный альбом «Live Architecture» на знаменитом Новосибирском Рок-фестивале прекрасно демонстрирует отстраненность, механистичность и неотмирный лоск, присущий такого рода музыке. Несмотря на внешнее равнодушие, Селиванов, судя по всему, умел интриговать и цеплять зрителей. Концерт начинается с «Настроечной», когда после нескольких строчек на английском он радостно сообщает зрителям, что это был саундчек.

Минималистичный тоталитарный саунд «Промышленной Архитектуры» органично смыкается с реалиями того времени. Упоминаемый в «Точках» инструктор может быть как партийным функционером, так и специалист по робототехнике из антиутопического будущего. В «Индустриальном оргазме» встречаем эротичное описание забиваемых ржавых гвоздей. В заглавии песни «Политический труп» сконцентрирован привычный способ существования среднестатистического советского человека того времени.

Первый издатель «Промышленной Архитектуры» Михаил Вербицкий усматривал в «архитектурном» творчестве демонизм как форму посмертного существования полностью уставшего от жизни апатичного человека. Но песня «Нет Бога» - это ни в коем случае не протест, а всего лишь документальное описание секуляризованного общества, где разум, чувства, вещи и индустриальные пейзажи полностью вытеснили творческую силу вселенной. Не факт, что самого Селиванова подобное положение дел устраивало, потому что песню «Church of Reason» он саркастически посвятил нескольким «яйцеголовым», которые, по его сведениям находились в зале. В этой же песне есть прозаический spoken word, разоблачающий идею «управления человеческой нравственностью» руками «действительно заинтересованных лиц».

К финалу концерта однообразный индустриальный звуковой ланддшафт начинает претерпевать некоторые изменения. Появляются такие песни, как соц-арт с анархической подоплекой «Красный марш» и забойная «Атас», перед которой вокалист предлагает «оторваться по панку». Однако с панками, он себя на этом этапе уже, судя по всему, не ассоциирует и беззлобно огрызается на возглас из зала: «Сам ты хой!» А после финального семиминутного готического полотна «Дети госпиталей» внезапно предлагает зрителям прийти и послушать на следующий день фестивальный сет «Вежливого отказа». Бывает же странные сближенья! Но после того, что соавтором текста «Летаргии» стал добрейший Черный Лукич, уже не удивляешься ничему.

В урезанном виде концертник «Live Architecture» входил бонусом к CD-изданию альбома «Любовь и технология» лейбла Ur-Realist. И лишь сейчас издательство Bull Terrier Records выпустило его полностью, добавив туде три ахового качества трека с концерта в Мирном и снабдив диджипак буклетом с текстами песен и списком немногочисленных концертов «Промышленной Архитектуры».