Iron Savior «Skycrest»

Iron Savior «Skycrest»

Исполнитель: Iron Savior, Название: «Skycrest», Стиль: пауэр-метал, Год: 2020

Лидер и вокалист немецкой группы Iron Savior Пит Силк сделал себе имя как саундпродюсер металлических записей. И этим все сказано. Силк отлично знает, как создать идеальный продукт, который бы вливался поклонникам в уши, как самая совершенная музыка сфер.

Казалось бы, это — большой плюс, но здесь же кроется и один досадный побочный эффект. Большинство великих творцов неминуемо переживают взлеты и падения — и благодаря шероховатостям, которые кроются в тех или иных произведениях, становятся нам еще ближе и роднее. Иными словами — в них есть та самая асимметрия, за наличие которой в лице, мы и нередко влюбляемся в того или иного человека.

В нынешних песнях Iron Savior асимметрии нет вовсе. Может, она когда-то и была в творчестве группы, но исчезла вместе с уходом ее сооснователей — Кая Хансена и Томена Штауха. Теперь только один Пит Силк знает, как печь какие-нибудь диетические блины без комьев — блюдо, которое никогда не вызовет чувство пресыщения, но и как-то по особенному воздействовать на вкусовые рецепторы тоже не будут.

Двенадцатый альбом Iron Savior «Skycrest» - наилучшее тому подтверждение. Как уже видно из названия, группа безудержно рвется к вершинам. В пресс-релизе диска музыканты названы «космическими спасателями из Гамбурга». Некоторая «мюзикловость» этой формулировки сполна оправдано материалом. Под электронное патетическое интро «The Guardian» поднимается занавес — и вот мы уже в самой гуще межзвездных боев под призывные металлические гимны.

Передышек не так уж много. Среди них — инкркустированная акустикой баллада «Ease Your Pain» и вещь с лирическим цепляющим припевом «End of the Rainbow». Фанаты довольны, а взыскательные ценители разнообразия озадаченно почесывают лысеющие затылки.

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