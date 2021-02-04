Рада и Терновник «СныВидения»

17:58 4.02.2021

Исполнитель: Рада и Терновник, Название: «СныВидения», Стиль: этно-рок, Год: 2020

Среди бескрайних степей, лугов и снегов моей Родины слишком мало по-настоящему стоящей музыки. И еще меньше, женщин, исполняющих такую музыку. Радислава Анчевская и ее группа "Рада и Терновник", как раз из их числа. Рада всегда выделялась талантом, непохожестью ни на кого, откровенным стремлением к чистому творчеству, с элементами то ли шаманства, то ли фолка. А скорее - всего сразу, ведь одно мало отделимо от другого.

Сейчас даже и не вспомню, когда я впервые познакомился с Радиным творчеством. Кажется, это было то ли в первой половине бесприютных 90-х, то ли в их середине. Наверное, теперь это и не столь важно. Важнее другое - услышав единожды и влюбившись в ее странную музыку, я уже не изменял этой любви и пристально следил за каждым релизом.

И, тем не менее, альбом с магнетическим названием "СныВидения", вышедший в свет в больном мире, в больное время, стал для меня настоящим Откровением. Кажется, пластинка и впрямь вобрала в себя всю боль этого, возможно гибнущего, мира. Он так и начинается - резко вгрызаясь в уши "грязными" гитарами в песне о хромом вороненке, в которой каждый еще живой и не обращенный в биомассу, может узнать себя. "СныВидения" - альбом концептуальный до мурашек.

Вторая композиция - "Животное" явно продолжает и текстово, и инструментально, дело, начатое в "Вороненке". Особенного внимания заслуживает вокал Рады. Кажется, ее голосу подвластны тончайшие оттенки человеческой души. Кажется... Впрочем не кажется - так и есть, когда она поет - над ней космос, под ней бездна, а она лишь ретранслятор. И где тут пламя ада, где Божественный свет, а где голос умирающего мира, разобрать практически невозможно.

Особое внимание обращают на себя абстрактные гитары и ударные - авангардно, но очень по делу. Третий трек - "Сирин и Алконост" не выпадает из общей канвы. Сны, видения, явь, выход за пределы и пляски на погостах... Картинка в голове рисуется просто феерическая. Меня поражает эта Радина способность совмещать народное пение с шаманским камланием, а вкрадчивый шепот срывать в крик....

Вообще "СныВидения" удивительный симбиоз славянской традиции с эдакой гаражно-западной музыкой. Это просто магия. Магия и талант. Гитара с ударными сливаются в странном апоплексическом танце и мурашки бегут по коже слушателя. "Как жить в последние дни?, - вопрошает Рада, и тут же дает ответ: - веселей!" - пожалуй этот вопрос и этот ответ сегодня актуальны, как никогда раньше. Ответ на все, сформулирован в композиции "Кали-Юга" - он прост и парадоксален: " Смотри на синеву неба (....) Слабые станут самыми сильными!" Формула настолько гениальна, что ее стоит взять на вооружение...

И, все-таки, "СныВидения" это не совсем музыка. Это Сны. Это Видения. Это ретрансляция космических звуков. Это заговоры. Собственно, треки "Космическая связь" и "Шаманы" лишь подтверждают мой тезис. А фраза "Сегодня сны ничего не значат" в треке "Милая" звучит уже пугающе... Что любопытно, в новом альбоме Рады я заметил какие-то бытовые мелочи, привязки к Этому Миру, которых не замечал в прежних альбомах. Допустим - третий этаж, за окном шум машин, мешающий сосредоточиться, мысли, страхи, огорчения, надежды - этот симбиоз земного и запредельного фантастичен. Честно? Я почти забыл, что такое вообще может существовать - ДУХ НАСТОЯЩЕГО РОК-Н-РОЛЛА. Спасибо, "Рада и Терновник", что держите планку....

Автор — Константин Шаронин