Вдова Круга выдвинула свою версию его убийства

михаил круг

Шансон-певица Ирина Круг, бывшая замужем за Михаилом Кругом, поделилась с общественностью своей версией его убийства в ночь на 1 июля 2002 года.

Артистка настаивает на том, что налетчики, хотевшие ограбить их особняк в Твери, замышляли убийство всей их семьи, извещает «МК в Твери». Грабители хотели обчистить дом, но неожиданное возвращение хозяев с фейерверка нарушило их планы. Вдова рассказала, что ее мать отправилась спать на третий этаж, а воры якобы ждали, пока владельцы дома уснут на втором.

По словам Ирины Круг, после убийства к ней приезжал главарь совершившей налет банды «Тверские волки», чтобы выпытать у нее, кто покусился на ее мужа.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Памфилова допускает проведение трехдневного голосования
«Элла Памфилова совершенно ожидаемо заявляет, что допускает проведение трехдневного голосования на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года»
Политические ток-шоу: Народ устает от промывания мозгов
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
Транзит власти пройдет через усиление силовой корпорации
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
По факту смерти пациентов в ковидной больнице возбудили уголовное дело
Фото с сайта twitter.com
Чечня объявила об отмене обязательного масочного режима
Симоньян призвала закрыть в России иностранные платформы
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Крупнейшие энергокомпании Польши прекратили закупки нефти у «Роснефти»
Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира
Юлия Навальная
Жена Навального прилетела в Германию
© KM.RU, Михаил Попов
Hyundai и Kia пожаловались в СК на признаки мошенничества в суде
Суд в Москве указал на неподсудность Администрации президента