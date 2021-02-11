Вдова Круга выдвинула свою версию его убийства

12:57 11.02.2021

Шансон-певица Ирина Круг, бывшая замужем за Михаилом Кругом, поделилась с общественностью своей версией его убийства в ночь на 1 июля 2002 года.

Артистка настаивает на том, что налетчики, хотевшие ограбить их особняк в Твери, замышляли убийство всей их семьи, извещает «МК в Твери». Грабители хотели обчистить дом, но неожиданное возвращение хозяев с фейерверка нарушило их планы. Вдова рассказала, что ее мать отправилась спать на третий этаж, а воры якобы ждали, пока владельцы дома уснут на втором.

По словам Ирины Круг, после убийства к ней приезжал главарь совершившей налет банды «Тверские волки», чтобы выпытать у нее, кто покусился на ее мужа.

