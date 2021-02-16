Выявлена музыка, эффективно снижающая давление и сердцебиение

Благотворное влияние оказал на испытуемых и хэви метал

Ученые из Турции провели исследование на предмет того, какие музыкальные стили эффективнее всего снижают давление.

Эксперименту подверглись 1540 человек в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на MetalSucks. Вне конкуренции оказалась поп-роковая музыка 80-х. Композиции Duran Duran, Pet Shop Boys, Wham! и прочих снизили давление у 96% испытуемых. Частоту сердечного ритма удалось сбить у людей на треть.

Благотворное влияние оказал на испытуемых и хэви метал, снизивший давление у 89%. Сердечный же ритм удалось понизить на 18%.

Неплохие результаты показала и поп-музыка нулевых, вроде Кайли Миноуг. А вот техно и рок 70-х, напротив, беспокойство увеличивают.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2021, 15:05
    Гость: Иван Иваныч

    Кому как. Если стиль раздражает, то давление не упадёт. Тем более металл, со своим упёртым примитивом, и одними и теми же рифами.

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