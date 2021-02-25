Киркоров на год прекратил концерты и задолжал банку 140 миллионов

Киркоров на год прекратил концерты и задолжал банку 140 миллионов

Филипп Киркоров на год отказался от концертов из-за продолжающихся коронавирусных ограничений.

Так, певцу вновь пришлось перенести шоу в Кремле (ГКД) «Я+R #Цвет настроения». Их было заявили на 28, 29 и 30 апреля 2020 года, но из-за санитарных запретов они были перенесены на 3, 4 и 5 марта 2021 года. На данный момент в Москве разрешена только 50% заполняемость залов, поэтому певец решил сместить выступления на 28, 29 и 30 апреля следующего года.

Переносы не лучшим образом сказались на материальном положении певца. Стало известно, что он задолжал 140 миллионов рублей латвийскому ликвидируемому банку ABLV Bank, AS, сообщает ФАН. Банк подал иск в Таганский суд, Киркоров апелляцию проиграл.  

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