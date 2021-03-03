Фестиваль в Сан-Ремо впервые в истории пройдет без зрителей

12:59 3.03.2021

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение фестиваля в Сан-Ремо, который пройдет в театре «Аристон» на Лигурийском побережье в Италии.

Праздник итальянской песни состоится уже в 71-й раз, и впервые в истории пройдет без зрителей, сообщает РИА Новости. В зале будут только ведущие и сами участники. Курорт в Лигурии попал в «оранжевую зону» опасности из-за пандемии, здесь рестораны работают только навынос, а гостиницы наполовину пусты.

Все эти меры предосторожности введены неспроста, потому что даже, несмотря на них, один из участников конкурса — певец Ирама, был инфицирован COVID-19, и его пришлось изолировать и заменить.

Несмотря на ограничения, в Сан-Ремо работает несколько сотен журналистов. Для них предусмотрены специальные рабочие места за перегородками из плексигласа.