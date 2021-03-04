«Чайф» открыл третий элемент в формуле «Война и мир»

Юбилейные концерты группы «Чайф» состоялись 27 и 28 февраля в столичном «Крокус Сити Холле»

Теплых и задушевных посиделок с группой «Чайф» нам особенно не хватало в период пандемии. Команде в этот странный год пришлось несладко — музыканты были вынуждены переносить на 2021-й тур в честь 35-летия. Но сложа руки они не сидели, подготовив недостающий — третий — альбом из цикла «Оранжевое настроение», поучаствовав в записях друзей-музыкантов (Владимир Бегунов, например, записал гитарное соло в трек Васи В. из «Кирпичей») и подготовив целых четыре концертные программы!

Столичная публика 27-28 февраля услышала, пожалуй, самую концептуальную из них - «Война, Мир и...» Как пояснил в начале выступления 28 февраля Владимир Шахрин, концерт разделен на три блока, два из которых обозначены в «шапке» концерта, а вместо многоточия каждый волен для себя восстановить недостающий элемент сам. В версии «Чайфа» это могли бы быть такие понятия, как «пандемия», «наконец-то» или «мы скучали». Во всяком случае, последнее выражение составили из золотистых надувных букв фанаты, стоящие прямо перед сценой.

Первая часть концерта «Война», как и подобает, выдалась довольно мрачной и тревожной. Несмотря на то, что стартовала она с программной созидательной песни «чайфов» «Рок — мой выбор», на сценическом экране царил полнейший нуар. В черно-белых тоннелях стремительно проносились поезда, населенные призраками. Во время песни «Оставь нам нашу любовь» на поверхности экрана появились изломанные красные ветви, стирающие грань между видеоартом и таким же багровым сценическим светом. Под «Псов городских окраин» в безликих уличных бойцов, иллюстрировавших песню, летели зазубренные осколки. Время от времени эту тягостную обстановку разряжали силуэты жизнерадостных музыкантов, транслировавшихся на экран в реальном времени.

Заряжали позитивом и искрометные комментарии участников группы между песнями. Когда Владимир Шахрин объявил «песню из цикла Времена года» «Давай вернемся» и восхитился выпавшим утром «волшебным снежком», его коллега Владимир Бегунов парировал: «Волшебный снег — это совсем о другом». Огромный интерес вызывали и рассказы об обстоятельствах написания тех или иных песен. Так, выяснилось, что «В ее глазах» Шахрин писал в 90-е о своих дочерях, которые действительно тогда считали, что весь мир идет на них войной и с тоской взирали в окно на обычный екатеринбургский двор. А на экране депрессивная девица смотрела в это время не в окно, а в многочисленные телевизионные мониторы…

«Военный» блок Владимир Шахрин изящно закончил акустической песней «С войны», признавшись, что это драматургическое решение пришло к музыкантам сразу. Блок «Мир» открылся самой религиозной песней «ЧайФа» «Силы небесные». Спустя короткое время прозвучал созвучный ей «Ангел», с гордостью представленный Владимиром Шахриным как творение басиста Вячеслава Двинина. Лидер же группы лишь вносил в текст минимальные правки.

Расслабив зрителей до предела балладой «Никто не услышит», «чайфы», «как хитрые уральские кержачки» решили сыграть под шумок относительно новую «Все девушки Бонда». А дельный совет, вынесенный в заглавие песни «Не дай мне повод» тут же получил продолжение в виде еще более ценной рекомендации «Не теряй надежду» из альбома «Оранжевое настроение III». Эту ободряющую вещь Владимир Шахрин окрестил «тихим гимном пандемии».

Перед песней «На воле (Кошка)» Владимир Шахрин провел залу зажигательный мастер-класс по «высокохудожественному хлопанью» по окончании соло на «орально-музыкальном инструменте» губная гармоника. Получилось слаженно и впечатляюще. А Владимир Бегунов порадовал вокальными экзерсисами в стиле йодль в «Рок-н-ролле этой ночи». К грядущему 8 марта «Чайф» загодя адресовал девушкам «Не со мной» и «17 лет» с пожеланием всем мужчинам искупать своих ненаглядных дам в любви и заботе. «Купаться — вообще полезно!» - заключил неутомимый балагур Бегунов.

Гимн «Оранжевое настроение» хоть и подвел жирную черту под двухчасовой программой, но для наиболее преданных поклонников, которые «не сидят у телевизоров, не шляются по барам», а выбрались на концерт, группа припасла бис из разноплановых песен «Шаляй-валяй», «Аргентина-Ямайка 5:0» и «Поплачь о нем». Если все пойдет по плану, следующая встреча столичной публики с «Чайфом» уже не за горами — 24 июня группа намерена отметить день рождения Владимира Шахрина в саду «Эрмитаж».

Фотографии Надежды Милосердовой предоставлены организаторами - агентством "Мельница"