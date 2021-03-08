Федеральное казначейство проведет в Крыму конкурс патриотического рэпа

08:55 8.03.2021

Федеральное казначейство объявило сбор заявок на первый в России фестиваль патриотического рэпа.

Для участия в конкурсе необходимо записать песню патриотической тематики. Это может быть как Великая Отечественная война, так и более широкая тема. К участию в конкурсе будут привлечены сотрудники Федерального казначейства, военные, работники правоохранительных органов и студенчество.

Результаты конкурса будут подведены в конце марта. В этот же период в Крыму состоится гала-концерт I Всероссийского фестиваля патриотического рэпа. Там и будут оглашены итоги.