Федеральное казначейство проведет в Крыму конкурс патриотического рэпа
Федеральное казначейство объявило сбор заявок на первый в России фестиваль патриотического рэпа.
Для участия в конкурсе необходимо записать песню патриотической тематики. Это может быть как Великая Отечественная война, так и более широкая тема. К участию в конкурсе будут привлечены сотрудники Федерального казначейства, военные, работники правоохранительных органов и студенчество.
Результаты конкурса будут подведены в конце марта. В этот же период в Крыму состоится гала-концерт I Всероссийского фестиваля патриотического рэпа. Там и будут оглашены итоги.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Модер, а где мой патриотический рэп?) Между прочим, я не последний поэт в литературных кругах.
Что за "рэп патриотический"? Я понимаю хоровод какой-нибудь, парни в лаптях и косоворотках, девушки в кокошниках и сарафанах. Это было бы патриотично. Вот, с моей точки зрения, зря смеёмся над украинцами, у них очень красивый праздник вышиванки, и очень патриотичный. Недавно комментатор погоды Заводченков высказался, что зима "камбэк", видимо русских слова не хватило, а может решил показать, что он тоже не лыком шит и знает пару слова по-аглицки. Вот такой вот "патриотический рэп" у нас повсюду.
Какая связь у казначейства и рэпом? "Беда, коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги печи сапожник". Точно бабло решили отмыть.
Это типа поритуалить по-язычески где "Финансы поют романсы".
"Кремлевские реваншистские амбиции завели страну в нищету и отставание.
В августе 2020 года Центробанк РФ отчитался об установлении рекорда по объему золотовалютных резервов(ЗВР) РФ– $600,7 млрд !Правда, на сегодняшний день он сократился до $596,6 млрд,что вполне было ожидаемо, с учетом нестабильности российских ЗВР.
Но,интересно даже не то,что Россия,обладающая самыми крупными в мире ЗВР.,обладает в довесок ко всему 25-миллионной армией нищих граждан,деградирующим промышленным производством,растущими внешними долгами,тотальной закредитованностью населения,и более чем 50% субъектами федерации,находящимися в стадии реального либо техн. дефолта.Интересно то,что на самом деле ЗВР России,фактически не выросли(в 2008 ЗВР -$598,1 млрд,2021—$596,6 млрд.за 12лет с тенденцией ухода в минус).
Иными словами,если бы Россия не вторглась в Украину и не оказалась бы под действием санкций, приведших к экономическому коллапсу в стране,ее ЗВР сейчас должны были бы иметь объем не менее $1триллиона.
Для справки:
у Тайваня ЗВР 2008-$290,9 млрд,2021-$543,3 млрд(в 1.8раза)
у Гонконга ЗВР 2008-$157,7 млрд 2021- $495,9 млрд.(в 3.15раза)
"В принципе, именно такой уровень мог бы ожидать и Россию,если бы не ее недоимперские амбиции и жажда экономически неоправданного,самоубийственного реваншизма."
Скоро, чтобы угодить всем, организуют конкурс патриотически настроенных гомосеков...лишь бы побольше денег из бюджета отжать. Ума то не хватает, зато наглости и жлобства хоть отбавляй.