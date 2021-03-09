На «Евровидение 2021» от России поедет таджикская певица

Манижа Евровидение

В результате зрительского голосования на «Евровидение 2021» поедет певица Manizha с песней «Russian Woman».

Артистке было отдано 39,7% голосов, сообщает РИА Новости. Основными соперниками Манижи выступили группа Therr Maitz, показавшая во время специального праздничного шоу песню «Future is bright», и дуэт #2Маши, которые исполнили композицию «Bitter words». Им досталось по 24,6% и 35,7%.

Певица Manizha (Манижа Сангин) имеет таджикское происхождение. Свою победу она посвятила бабушке из Душанбе поблагодарила зрителей за доверие и пообещала сделать все на «Евровидении» на уровне.

Широкому слушателю «Манижа известна по дуэту с группой Шуры «Би-2» «Куртки Кобейна» «Люди на эскалаторах».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2021, 16:24
    Гость: Московская пенсионерка

    Она представляет тех, кто выгнал из своих республик русских. А кой кого и перерезали.Она представитель ДРУГОЙ страны.

  2. 09.03.2021, 16:09
    Гость: Бобориха

    Я не против певицы Манижи, но то, что песню с названием Русская женщина поет этническая таджичка, это перебор!

  3. 09.03.2021, 16:06
    Гость: Ню-ню...

    Ты, братан, чай, из муслимов?
    Как тот сбрендивший мулла с Поклонной горы, которому померещилось в Москве 5 миллионов мусульман.

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