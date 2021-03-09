На «Евровидение 2021» от России поедет таджикская певица

06:50 9.03.2021

В результате зрительского голосования на «Евровидение 2021» поедет певица Manizha с песней «Russian Woman».

Артистке было отдано 39,7% голосов, сообщает РИА Новости. Основными соперниками Манижи выступили группа Therr Maitz, показавшая во время специального праздничного шоу песню «Future is bright», и дуэт #2Маши, которые исполнили композицию «Bitter words». Им досталось по 24,6% и 35,7%.

Певица Manizha (Манижа Сангин) имеет таджикское происхождение. Свою победу она посвятила бабушке из Душанбе поблагодарила зрителей за доверие и пообещала сделать все на «Евровидении» на уровне.

Широкому слушателю «Манижа известна по дуэту с группой Шуры «Би-2» «Куртки Кобейна» «Люди на эскалаторах».