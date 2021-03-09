На «Евровидение 2021» от России поедет таджикская певица
В результате зрительского голосования на «Евровидение 2021» поедет певица Manizha с песней «Russian Woman».
Артистке было отдано 39,7% голосов, сообщает РИА Новости. Основными соперниками Манижи выступили группа Therr Maitz, показавшая во время специального праздничного шоу песню «Future is bright», и дуэт #2Маши, которые исполнили композицию «Bitter words». Им досталось по 24,6% и 35,7%.
Певица Manizha (Манижа Сангин) имеет таджикское происхождение. Свою победу она посвятила бабушке из Душанбе поблагодарила зрителей за доверие и пообещала сделать все на «Евровидении» на уровне.
Широкому слушателю «Манижа известна по дуэту с группой Шуры «Би-2» «Куртки Кобейна» «Люди на эскалаторах».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Она представляет тех, кто выгнал из своих республик русских. А кой кого и перерезали.Она представитель ДРУГОЙ страны.
Я не против певицы Манижи, но то, что песню с названием Русская женщина поет этническая таджичка, это перебор!
Ты, братан, чай, из муслимов?
Как тот сбрендивший мулла с Поклонной горы, которому померещилось в Москве 5 миллионов мусульман.
Таджикский "чай" - он забористый.
Так 80% в Москве это из ...широка страна моя родная. И чем она хуже других?