Пилот «Рыба, Крот и Свинья» (2 СD)

Исполнитель: Пилот, Название: «Рыба, Крот и Свинья», Стиль: рок, Год: 2019

Пятый альбом «Пилота» «Рыба, Крот и Свинья», пожалуй, стал для группы поворотным. Именно примерно с 2004-го, когда вышел этот диск, команда начала собирать многотысячные залы (так, московская презентация пластинки состоялась в «Лужниках»), в которых Илья Черт сотоварищи чувствовали себя вольготно. Этому способствовали попавшие в альбом стадионные «боевики». Как минимум три из них - «Рок», «Шнурок» и «Неродина» - «Пилот» исполняет на своих концертах регулярно и до сих пор.

Когда диску исполнилось 15 лет, у музыкантов возникло закономерноt желание как-то сакцентировать внимание поклонников на этом событии. Правда, привыкший ходить нехожеными тропами Черт все сделал по-своему. Логично было ожидать ретроспективной программы с сыгранной от начала до конца пластинкой. И весной 2019-го «Пилот» действительно отправился с такой программой по стране. Однакро, пока к осени того же года дело дошло по Москве, Илья разболелся и стал исполнять программу уже не в полном объеме.

Зато возникшая с самого начала идея увековечить юбилейный тур в рамках расширенного переиздания диска была доведена до конца. Когда рокеры принимаются перезаписывать и переиздавать свой прежний материал спустя десятилетия, это всегда большой риск, ведь прежний запал трудно воспроизвести даже на безупречной аппаратуре. Однако «Пилот» поступил вдвойне грамотно, во-первых, предложив одновременно старую и новую запись как бы для сравнения; во-вторых, решив показать именно живую версию альбома — да еще и с одного из первых концертов юбилейного тура в Калининграде, когда действия музыкантов еще не были доведены до автоматизма, а значит — остался простор для Ее Величества Спонтанности.

«Рыба, Крот и Свинья» - концептуальная пластинка. В ней последовательно раскрывается древнеиyдейская символика трех заглавных персонажей, которые воплощают одолевающие каждого из нас страсти — страх, ложь и воровство. Их значение раскрывается в альбоме последовательно — сначала в виде кратких стихотворных вставок о порочных животных, а затем все эти три линии сходятся в финальном шестиминутном эпике «Рыба, Крот и Свинья». В «Терроризме» же три базовых греха человечества предстают в несколько видоизмененной конфигурации - «гнев, уныние и ложь». Такая триада страстей ближе к православной традиции. То же самое можно сказать и о песне «Вольная птица», где есть такая показательная строчка «да забытые грехи все порочат в нас Отца», то бишь — образ Божий.

В живой современной версии альбома «Рыба, Крот и Свинья» вся эта концептуальность отходит на задний план, но не ретушируется вовсе. Стихов здесь нет вовсе, зато присутствует мантроподобная интродукция, характерная для многих концертов «Пилота» и как бы встраивающая диск в контекст всего творчества группы. Нельзя сказать, что сегодня песни из альбома звучат тяжелее, но более матеро — точно. Безумно хороша «Вольная птица» с почти «арийскими» запилами и чеканящим слог Чертом. В «Кали-юге» в его интонациях больше сарказма, а заглавная вещь снабжена выкриками на мультяшyом языке «куми-куми». Аранжировки, в целом, остались прежними, но в «Ждите солнца» скрипичные партии Макса Юрака заменены приджазованными клавишными пассажами Андрея Казаченко.

Оба диска красиво изданы в диджибуке. Если в буклете оригинального издания диска были опубликованы не имеющие непосредственного отношения к альбому стихи Ильи Черта, то сейчас, как и полагается, там напечатаны тексты песен пластинки. Кроме того, из альбома оказались изъяты эпиграфы Егора Летова, Константина Кинчева и Джорджа Оруэлла…