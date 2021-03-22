Музыкальный спектакль об офицерах группы «Альфа» покажут в Москве

15:25 22.03.2021

Первый в истории России музыкальный спектакль о спецподразделении «Альфа» «Люди А» покажут в БКЗ «Жуков» Музея Победы 26 марта.

Постановка базируется на книге офицера Алексея Филатова, 20 лет отслужившего в «Альфе». В основу спектакля легли четыре главы из книги «Люди А», посвященные четырем погибших сотрудников группы. Режиссер Кирилл Вытоптов задался целью раскрыть, что на самом деле стоит за громкими новостями об освобождении заложников.

В спектакле примут участие певец Денис Майданов и солистка группы «Город 312» Ая, которые исполнят музыкальные номера, посвященные погибшим бойцам. Также в постановке задействован Леонид Якубович. Сам автор бестселлера Алексей Филатов сыграет в постановке одну из ролей. Вход по пригласительным, доступным на сайте мероприятия.