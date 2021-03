РАО судится с «Макдональдсом» из-за Лободы и зарубежных артистов

14:47 24.03.2021

Российское авторское общество (РАО) подало в суд на «Макдональдс» из-за неправомерного использования музыки.

Первоначально в прессе написали, что иск был вызван якобы тем, что в наушниках одной из посетительниц кафе быстрого питания играла песня Светланы Лободы «Случайная». Однако РАО опровергло ИнтерМедии данную информацию, заявив, что на самом деле в «Макдональдсе» играла эта песня по воле руководства и на полную мощность.

Помимо упомянутого трека Лободы предметом разбирательства стала дюжина иностранных композиций: «Borderline» (исп. Brad Sucks), «Coke, Popcorn And Bubblegum» (исп. Icicle), «Сool» (исп. Felix Jaehn & E.Bassy & Gucci Mane), «LlevaLa» (исп. Mutandina), «A place to call home» (исп. Tom Bolton), «Pepere er memere» (исп. Francois Couture), «De Arriba A Abajo», «Quaker», «Apurado» (исп. Mutandina), «Intro In Eb» (исп. Mark Boulle And The Haba Dudes.) и др. Взыскать за это РАО намерено 260 000 рублей.

Заседание Арбитражного суда города Москвы по соответствующему иску назначено на 19 апреля.