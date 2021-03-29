Лидер группы «Старый приятель» скончался от осложнений после коронавируса

20:03 29.03.2021

Лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался 28 марта от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией.

Одиннадцатого марта Зарецкий написал у себя в соцсетях, что он переболел коронавирусной пневмонией, чувствует себя неважно, но полон оптимизма. Через две недели в результате осложнений после заболевания у певца случился инфаркт. 26 марта Александр Зарецкий впал в кому и был доставлен в больницу.

Группа «Старый приятель» появилась в 1996 году и практически мгновенно стала популярной благодаря шлягерам «Не плачь», «Школьная любовь» и «Новый день календаря». В 2008-м группа после смен в составе и творческих паух вернулась к активной деятельности с альбомом «Все в нас». В 2015-м Александр Зарецкий вместе с Вячеславом Малежиком» и другими известными столичными музыкантами записал альбом «Люди встречаются».