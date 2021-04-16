Мировая премьера оперы Алексея Рыбникова по «Войне и миру» пройдет в Москве

Мировая премьера оперы Алексея Рыбникова по «Войне и миру» пройдет в Москве

Мировая премьера оперы-драмы «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» Алексей Рыбникова по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир» пройдет 18 и 19 мая на сцене театра Et Cetera.

В центре сюжета – показанная в самых тонких психологических аспектах история одноого из главных героев произведения Льва Толстого – князя Андрея Болконского. Одновременно «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» – не просто очередное прочтение классики, а скорее особый взгляд на роман с точки зрения композитора ХХI века.

«Опера-драма» – жанр, которому долгие годы не удавалось подобрать точного определения в силу его необычности. Актеры на сцене говорят, поют (в разных стилях: это и барокко, и оперное классическое пение, драматическое актерское и народное пение), произносят речитативы. Некоторые сцены решены как большие хореографические композиции.

Музыкальный язык оперы-драмы можно определить как симфоэлектронику: играет симфонический оркестр, при этом используются и новейшие технологии, обеспечивающие максимально современное звучание, и редкие инструменты – например, электровиолончель. Среди исполнителей ролей как оперные певцы, так и поющие вживую актеры драмы. Некоторые из молодых артистов, занятых в спектакле, известны широкой публике благодаря участию в шоу Первого канала «Голос».

Либретто «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» основано на оригинальных текстах романа «Война и мир», но не ограничивается ими: в спектакле звучат и документальные исторические строки – обращения императора Александра I, письма, дневники и мемуары Наполеона Бонапарта, а также отрывки из православного молитвослова, тексты народных песен.

 

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