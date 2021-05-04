Основатель «Лейся, песня» скончался от коронавируса

13:24 4.05.2021

Советский продюсер Михаил Плоткин скончался на 78-м году жизни.

Деятель музыкальной индустрии ушел из жизни от последствий заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МК. Плоткин лежал в двух больницах и был выписан к своему 77-му дню рождения 20 апреля. Но чуть позже ему стало хуже, и он скончался.

Михаил Плоткин известен как основатель знаменитого ВИА «Лейся, песня». Из-за конфликта с коллективом он был вынужден уйти, после чего создал другой ансамбль - «Надежда». Но и его продюсер потерял, уехав в 90-х в США на заработки.

Михаил Плоткин помог раскрутиться множеству российских артистов, среди которых — Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Владимир Кузьмин и др.